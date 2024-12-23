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11月份国家铁路完成货物发送量3.5亿吨 同比增长5.5%

2024年12月23日13:29 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年11月份，国家铁路完成货物发送量3.5亿吨，同比增长5.5%；日均装车超19.4万车，创历史新高。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团持续深化货运市场化改革，加快推进铁路现代物流体系建设，主动对接企业生产和物流市场需求，优化铁路物流产品供给和运输组织，大力发展多式联运，为国民经济持续回升向好和降低全社会物流成本提供了有力支撑。

一是货物运输能力持续增强。精心组织货物运输，统筹运用线路、机车、车辆等资源，持续提升货运能力。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等主要货运通道能力，大力开行万吨列车，有力保障了重点企业货物运输需求。各地铁路部门根据市场供需状况，抓好货源衔接和组织工作，积极推进返空捎脚运输，有效提升铁路整体运输效能。11月份国家铁路日均装车19.4万车，同比增长5.1%，创历史新高，从10月24日起连续57天装车数超19万车。

二是重点物资运输保障有力。落实全国能源保供视频会议要求，精心组织迎峰度冬发电取暖用煤保供运输。11月份国家铁路完成煤炭发送量1.84亿吨，同比增长3.3%，其中完成电煤发送量1.32亿吨，同比增长1.9%，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数保持较高水平。精心组织国计民生重点物资运输，积极承接货源，给予运力倾斜，国家铁路粮食、石油、冶炼物资运量同比分别增长14%、7.7%、9.8%。

三是货运产品供给日益丰富。统筹运用铁路、公路、水运等物流资源，积极融入企业供应链，为客户提供全程物流服务，今年已累计签订物流总包合同5.4亿吨。推进铁水联运“一单制”运输，与航运企业联合签发多式联运运单，实现货物全程“一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算”。研发投用40英尺锂电池专用集装箱，在重庆、四川、贵州首次大规模试运动力锂电池。11月份国家铁路集装箱货物发送量完成7711万吨，同比增长14.9%。

四是铁路国际联运稳定畅通。加强与境外铁路部门的沟通协调，提升口岸交车作业效率，开好全程时刻表中欧班列，加强全程运行盯控和安全保障，确保跨境货物运输稳定畅通。1至11月份，中欧班列累计开行17918列、发送货物191.9万标箱，同比分别增长11%、10%；中老铁路跨境货物累计发送434万吨，同比增长17.7%，为服务我国外贸发展和高水平对外开放注入了新动能。

五是助力降低全社会物流成本。建立市场反应更加灵敏高效的运价机制，实施市场化浮动价格的运量占国家铁路总运量的57.8%。加强铁路专用线建设和运营服务管理，优化铁路专用线设计规范，利用95306平台敞开受理专用线接轨申请，改进专用线运营服务，今年以来全国铁路专用线新增货物到发量近2000万吨，打通了铁路运输服务“前后一公里”。创新物流金融服务，与建设银行合作推出了“铁路运费贷”“信用证结算”“铁路单证融资”等物流金融服务，目前运费贷已全国推广，累计授信融资总额173亿元。

该负责人表示，国家铁路货运指标持续走高，反映了我国经济持续回升向好的态势，体现了铁路作为运输骨干的作用。下一步，国铁集团将进一步深化铁路货运市场化改革，充分发挥铁路运输大能力、全天候、节能环保的优势，丰富物流产品供给，提升货运服务品质，为经济社会高质量发展提供可靠运输保障。

(责编：王连香、吕骞)
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