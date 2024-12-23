人民网北京12月23日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称国铁北京局）获悉，国铁北京局将于2025年1月5日正式实施新的列车运行图。

此次调图进一步优化“轨道上的京津冀”交通网络布局，助推区域协调发展，充分运用铁路新增线路、车站和装备等运输资源，对客货列车运行方案进行的一次优化调整。不仅在客运能力和服务上进行了优化，还在货运能力上进一步提升，将更好地满足京津冀地区旅客和货主对铁路运输的需求，为区域协调发展注入新动力。

优化京张高铁开行结构，扩大线路运力和服务范围

随着集大原高铁的开通，北京北站（清河站）将首次开行前往西安、兰州、成都等城市列车，实现首都车站多方向通达，方便旅客就近乘车。新增了动车组列车16对，如北京北—朔州东、北京北—太原南、北京北—西安北、太原南—北京北、忻州西—北京北、侯马西—清河、运城北—清河、临汾西（运城北）—清河、西安北—清河、成都东—清河、兰州西—清河等。

同时，延长了部分现有列车的运行区段或改变了行驶路径，如通过石济客专增加3对大同、呼和、包头方向列车，青岛—包头间从而实现高铁连通，大海与草原有了高铁的“约会”；张家口至石家庄间的D1151/4、D1153/2次动车组将旅时压缩至3小时59分。

今年12月30日，京张高铁即将迎来开通运营五周年，并持续保障冬奥会后第三个滑雪季。今年冬季，崇礼方向动车组列车已升级为CR400BF-C智能复兴号智能动车组，在服务软硬件上持续完善。基于原有冬奥服务特色，扩充服务箱备品，提供暖身姜茶、暖宝宝、针线包等十余种特色服务用品，确保旅客享受高品质旅途体验。

怀兴城际即将开通，区域连接更加紧密

怀兴城际铁路计划年内开通运营，初步安排4对动车组列车，增强廊坊北站与石家庄站、北京西站、天津西站、雄安站之间的联系。特别是新增的廊坊北—石家庄高速动车组列车，不仅是京广高铁与京雄城际首次拉通运营，更使空铁联运再次升级，连通了北京大兴国际机场与京广高铁沿线站点，这也是北京大兴国际机场首次经高铁连通京津冀。

增加和优化停站，提升环京市郊通勤体验

此次调图增加了县城及乡镇停站55列，具体包括：怀安站停站旅客列车24列；礼贤站停站旅客列车6列；昌黎站停站旅客列车5列；增加京津冀地区通勤停站5列，其中固安1列、保定1列、廊坊3列。此外，新增北京朝阳—密云高速动车组列车1对，燕郊—北京动车组列车0.5对，服务于环京通勤旅客。

为应对节假日和高峰期的大客流，新增2对环京高峰线列车，分别是北京西—石家庄和北京西—雄安，力求让旅客在出行高峰也能畅通无阻。京唐城际线上的10对动车组列车也进行了升级，提高了部分列车运行速度和服务等级，改善了旅客乘车体验。

调整运行区段和运行规律，满足旅客多元化需求

22对列车在运行区段、车型等方面进行了调整，以适应市场变化和旅客的不同需求。如：

北京南—杭州东G171/G186次运行区段调整为北京南—福州，并由周末线改为日常线；

北京西—泸州G1591/G1592次运行区段调整为北京西—乐山；

天津—长沙南G292/3G294/1次运行区段调整为天津—怀化南；

北京丰台—赣州D139/D140次运行区段调整为北京丰台—龙岩；

北京西—深圳北D927/8次运行区段调整为北京西—潮汕；

北京南—泰州G2573/G2590次延长至横店；

北京西—武汉G523/G524次运行区段调整为北京西—荆门西；

北京西—晋城东G559/8G557/60次延长至高平东；

北京南—徐州东G2589/G2572次延长至南京南，车次改为G65/G66次；

北京西—成都东G307/G308次延长至泸州；

北京—哈尔滨Z203/Z204次延长至亚布力南。

此外，京沪高铁新增北京南—南京南始发终到时速350公里标杆列车；多趟列车由单组改为重联动车组运行，为旅客提供了更多元化的出行选择。京哈高铁高峰线开行的北京朝阳—承德南G9915/G9916次、G9917/G9918次、G9927/G9928次以及北京朝阳—平泉北G9925/G9926次均改为日常线，增强了承德、东北方向的旅客出行便利性。

(责编：王连香、吕骞)

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