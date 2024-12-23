近日，联想宣布与超威半导体公司（AMD）共同推出8款服务器产品。

联想携手AMD打造系列服务器产品。（受访者供图）

“我们一直以来致力于更好地服务中国算力产业，更好地助力中国人工智能产业发展。”联想集团副总裁、联想中国基础设施业务群总经理陈振宽表示，希望通过全球创新技术与本地客户需求相结合，不断地投入创新，实现技术与产品的快速迭代，服务于中国千行百业的数字化创新与智能化转型。

近年来，人工智能新技术不断突破，新业态持续涌现，新应用加快拓展，给各国经济社会发展带来巨大机遇。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《生成式人工智能应用发展报告（2024）》显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。

为了更好地服务中国客户的本地化需求，支持国家对于推动自主创新和新质生产力发展的需要，联想自2023年2月，发布首个本地化品牌“联想问天”，并和联想ThinkSystem形成了“双品牌”战略以来，连续推出一系列人工智能基础设施新品。

陈振宽表示，大模型的超大规模训练，初期阶段是百模大战、千模大战。值得注意的是，一旦大模型方向确立后，利用大模型进行智能体训练或者说微调、精调为具体的某一个企业智能体所用。随着需求的更加多元、精细，训练和推理的比例将形成分水岭。

在人工智能2.0时代的大模型热潮下，算力荒的问题正在逐步解决，接下来还要解决的就是“能耗荒”的挑战。目前对于整个智算人工智能产品，随着CPU&GPU性能不断提升，功耗方面越来越高。通过液冷降低服务器温度，不仅解决了性能和散热问题，也解决了节能环保问题。

从大模型应用场景本身来说，联想在整体发展过程中看到了它的发展方向，近年来，联想也在充分利用用户规模和终端入口，打造差异化竞争优势，实现人工智能技术在企业和个人用户侧的场景落地。

“为客户提供好的产品是联想的核心竞争力，同时高水平的产品能力也是品牌最坚固的护城河。”陈振宽表示，在双品牌战略驱动下，联想不断稳固了服务器领域传统优势，同时又在异构智算平台、存储、数据网络、软件及超融合、运维与支持服务等涵盖算力的多个维度为广大企业用户带来了全栈价值保障。

陈振宽介绍，11月中旬联想发布了专为中国本土客户打造的联想问天海神液冷品牌及全场景液冷产品，未来，联想还会积极不断地研究液冷未来的趋势、形态与技术，为中国用户带来更有针对性的方案与服务。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经