人民网记者 王绍绍

近年来，我国能源结构持续优化，可再生能源蓬勃发展，关键技术不断取得新突破，从风电到光伏，一系列创新成果层出不穷，传统产业转型升级步伐加快，数智化水平大幅提升，为经济高质量发展注入了强劲的绿色动能。

近日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。其中，太阳能发电装机容量约8.2亿千瓦，同比增长46.7%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长19.2%。

“近年来，我国在深入推进能源转型升级的过程中，取得了显著成效。风光等可再生能源的快速发展，不仅为能源供给提供了更多选择，还推动了化石能源的清洁高效利用。”中国工程院院士高翔表示。

在实际应用中，可再生能源的发电成果更是令人瞩目。中国石油塔里木油田喀什110万千瓦光伏发电项目发电量已突破8亿千瓦时，据测算，这8亿千瓦时的电量可满足近40万户家庭一年的用电需求，相当于燃烧了24万吨标煤，可减排二氧化碳约53万吨，相当于植树2700余万棵；湖北省麻城市多能互补百万千瓦新能源基地，今年累计发电量达到了8.68亿千瓦时，这是“绿电”输送首次突破8亿千瓦时大关；在西藏，清洁能源的发展迅猛增长，全区清洁能源发电量占比已超过99%，基本实现了全清洁电力供应。

在能源低碳转型的过程中，数字技术与能源产业的深度融合也成了推动这一进程的重要力量。国家能源局此前印发的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，要针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，通过数字化智能化技术的融合应用，补齐转型发展短板，为能源高质量发展提供有效支撑。到2030年，我国将初步构筑起能源系统各环节数字化智能化创新应用体系，充分激活数据要素潜能，并突破一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术。

在山东电力绿色数智分拣中心，数智创新成为该中心的鲜明特色，该中心新建了电缆、导线、开关柜等拆解项目，实现了数智水平、分拣效率、科研创新和综合效益的四个领先；在霍林郭勒市某电力调度中心，工作人员正通过大屏幕上的数字实时关注着电力系统的运行情况，当数字跳转至10000.76时，标志着高新区增量配电网新能源发电量首次突破1亿千瓦时，这不仅是霍林郭勒市发展清洁能源、促进经济绿色转型的有力证明，更是我国能源数字化智能化发展的一个缩影。

中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长汤立波表示，数字化转型已成为推动能源产业高质量发展的关键路径。通过数字化手段，可以优化能源产业的资源再配置，提高各主要环节的效率，降低碳排放，推动能源产业的绿色、低碳、高效发展。数字化转型将促进能源创新链、产业链、资金链、人才链、数据链的深度融合，为能源产业的高质量发展注入新的活力。

国家发展改革委能源所可持续中心主任田智宇建议，未来应鼓励探索创新，以能源“含绿量”提升发展“含金量”。他表示，我国能源需求总量大、应用场景多、市场创新活跃，处在全球能源转型发展的前沿。要在节能环保、清洁能源、电动汽车等产业已经取得先发优势的基础上，进一步深化绿色低碳科技研发、政策制度、商业模式等创新。通过不断创造新供给、激发新需求、催生新动能，锻造面向未来的新产业、新技术、新优势。

(责编：王震、吕骞)

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