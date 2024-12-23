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我国5G用户数突破10亿户

2024年12月23日15:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月23日电（记者张晓洁、张辛欣）工业和信息化部23日公布的数据显示，截至11月末，我国5G移动电话用户达10.02亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。

　　我国5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设深入推进，连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。截至11月末，5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个；全国互联网宽带接入端口数量达12亿个，比上年末净增6360万个。

　　此外，电信业务收入平稳增长。数据显示，今年前11个月，电信业务收入累计完成15947亿元，同比增长2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长10%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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