我国5G用户数突破10亿户
2024年12月23日15:27 | 来源：新华网
小字号
新华社北京12月23日电（记者张晓洁、张辛欣）工业和信息化部23日公布的数据显示，截至11月末，我国5G移动电话用户达10.02亿户，占移动电话用户的56%，占比较上年末提高9.4个百分点。
我国5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设深入推进，连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。截至11月末，5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个；全国互联网宽带接入端口数量达12亿个，比上年末净增6360万个。
此外，电信业务收入平稳增长。数据显示，今年前11个月，电信业务收入累计完成15947亿元，同比增长2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长10%。
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “绿”动未来 能源低碳转型加速释放发展活力
- 近年来，我国能源结构持续优化，可再生能源蓬勃发展，关键技术不断取得新突破，从风电到光伏，一系列创新成果层出不穷，传统产业转型升级步伐加快，数智化水平大幅提升，为经济高质量发展注入了强劲的绿色动能。 近日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。…
- 评论
- 关注