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工商银行积极推动多笔股票回购增持贷款落地

2024年12月23日15:34 | 来源：人民网
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近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合印发了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》（以下简称“《通知》”），设立股票回购增持再贷款，专项支持上市公司和主要股东回购增持上市公司股票。工商银行迅速出台产品制度，组织开展专项行动，积极推动多笔股票回购增持贷款落地，助力提振市场信心。截至目前，工商银行已完成超百家企业的回购增持贷款尽调审批，发放贷款覆盖主板、创业板、科创板等多个板块。

北京某公司是集成电路设计企业，其核心产品涵盖存储器、微控制器、传感器等，广泛应用于工业、汽车、消费电子、物联网、通信等领域。《通知》发布当日，工行北京分行主动走访企业并为其制定了股票回购专项贷款融资方案，后续成功为其办理上市公司股票回购专项贷款。截至目前，相关资金已全部入市。

四川某民营企业是国家级专精特新企业，致力于围绕北斗卫星导航应用的产业链提供产品和服务。工行四川分行在《通知》出台后，围绕企业需求，以最畅通道、最高时效、最优服务完成该企业股票回购专项贷款的尽调审批工作，为企业在资本市场的健康发展送来了“及时雨”。

工行河南分行深入研究分析客户筛选、流程把控、风险防控等关键问题，逐户摸排辖内上市公司股票回购及股东增持业务需求，第一时间完成首批5笔股票回购增持专项贷款审批，贷款金额近20亿元，涵盖煤炭、化工、燃气、医药等领域的上市公司，助力企业优化资本结构、提升长期价值。

工商银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照监管部门相关要求，把做好回购增持业务与落实一揽子增量政策相结合，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

(责编：董童、李源)
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