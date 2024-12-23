人民网北京12月23日电 （欧阳易佳）绿水青山就是金山银山。保护生态环境就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲，使绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益。日前，纪念“中华环保世纪行”30周年建旅游强国启动中华环保世界行大会在京召开，与会嘉宾纷纷表示，中国始终是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。从森林探险到海岛度假，从草原风光到湿地观鸟，中国生态旅游产品体系日益丰富，市场规模逐年增长，成为推动旅游业高质量发展的重要力量。

瑞典皇家工程科学院外籍院士、原“中华环保世纪行”负责人吴季松表示，中国旅游界应秉持开放包容理念以外国游客兴趣为导向，创新旅游介绍方式，深化其对中国的认知。推动“小城游”“县域游”发展，促进国内外小城间的旅游互动。借鉴美欧经验，实施旅游季互换住所，降低成本，促进深度交流。充分利用人工智能技术，提供个性化旅游规划服务，提升旅游体验。通过这些举措，中国旅游界将更好地适应世界市场变化，促进旅游业高质量发展，加强中外文化交流，建设旅游强国，实现旅游业的国际化与可持续发展。

中国文化研究会会长王传亮说，作为“中华环保世纪行”的见证者，今天提出“环保世界行”对文明探源、文明互鉴意义重大，提出“对外国游客讲好中国故事”。

中国国土经济学会主席柳忠勤介绍，以生态环境建设为切入点，以中小城市为目标，从2001年开始，中国国土经济学会先后组织实施全国中小城市生态环境建设实验区、全国低碳国土实验区、全国国土空间优化发展实验区、全国中小城市高质量发展实验区以及美丽中国深呼吸小城，影响人口9000多万；组织实施科创中国百县千村工程，计划用五年时间，打造100个县、1000个村的乡村振兴的旅游样板。

中国生态文明研究与促进会研究部主任、原《中国环境报》总编胡勘平认为，中国已经成为全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者，在全球生态文明建设中承担重要角色，发挥重要作用。“通过这样的活动，一方面为地球母亲做出更多的贡献；同时也需要面向世界，把中国生态文明故事讲得更好。”

世贸联合基金总会创办人吴罡豪表示，旅游，作为世界文化交流的重要纽带，在国际交往中发挥着独特且不可替代的作用。“当我们秉持生态文明思想发展旅游时，便为各国搭建起一座深入了解彼此自然与人文魅力的桥梁。我们可以凭借精心呵护的历史遗迹与纯净自然景观吸引着全球游客，游客们在漫步古城、穿梭森林的过程中，使国际交往在旅游的带动下更加丰富多彩、富有内涵。”

(责编：王震、吕骞)

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