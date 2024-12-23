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业界：白酒行业要准确识变、科学应变、主动求变

2024年12月23日16:40 | 来源：人民网
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图为会议现场。受访方供图

图为会议现场。受访方供图

人民网北京12月23日电 （记者孙博洋）《2024中国白酒产业发展年度报告》显示，当前，我国作为酒水生产和消费大国，贡献了全球1/4的市场。目前，包括进口酒在内的国内酒类流通市场已经形成近2万亿元的规模。

12月18日，在五粮液第二十八届12·18共商共建共享大会上，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，当前外部环境变化带来的不利影响加深，既要看到挑战、困难、风险增加的一面，更要看到机遇、优势、有利因素叠加的一面。“简要地说，就是要做到准确识变、科学应变、主动求变，正视困难、坚定信心，努力把各方面的积极因素转换为高质量发展的生动实践。”他说。

五粮液股份公司党委副书记、总经理华涛透露，明年五粮液将聚焦品质的守正创新、品牌的精准打造、市场的深耕细作、市场的快速反应、管理的提质增效，全力以赴提升“产品力”“品牌力”“渠道力”“服务力”和“执行力”，推动高质量营销工作成势见效。

会上，中国轻工业联合会会长张崇和表示，酿酒行业是轻工业中的重要民生产业，希望五粮液和广大经销商构建品牌、品质、消费和厂商命运共同体，同心同向同行，共创美好未来。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，国酒业正处在一个充满挑战与变化的时代，既要以美酒俘获消费者芳心，更需要和经销商一同构建和美场景、和美相遇、和美相约。

宜宾市委副书记、市长廖文彬致辞表示，宜宾始终把白酒作为“头号产业”来打造，大力塑造“中国五粮浓香白酒核心产区”品牌，加快建设世界级优质白酒产业集群。

据悉，2023年，宜宾规上白酒企业营收突破1800亿元、利润突破400亿元，营收、利润均实现两位数增长。预计2024年宜宾市白酒产业可实现产值超920亿元，同比增长12%左右；预计营收突破2000亿元，同比增长11%左右；预计可实现利润480亿元，同比增长12%左右。

(责编：王震、吕骞)
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