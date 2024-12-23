人民网记者 乔雪峰

2024年，我国跨境电商市场依然呈现出强劲的增长态势，加快成为中国外贸的新动能和高质量发展的新引擎。数据显示，2024年前三季度，中国跨境电商进出口达1.88万亿元，同比增长11.5%，均创历史新高。

近年来，我国跨境电商整体规模从小到大、从大到优，已成为我国对外贸易和全球经贸领域的新亮点。目前，我国跨境电商企业数量已超12万家，跨境电商企业累计在海外注册商标超3万个。过去5年，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。

随着年末购物季的到来，全球消费市场的热情被点燃，“中国制造”迎来了新的出海浪潮，许多中国特色产品通过跨境电商走出中国，走向世界。

自改革开放之初，河南省鹿邑县便开始进行动物尾毛加工，经过40余年的发展，该县化妆刷产业链年销售额如今已经突破130亿元，被誉为“中国化妆刷之城”。

传承家族生意的“厂三代”杜高翔，是土生土长的鹿邑人，在过去的十几年里，他带领工厂历经三次转型，从原料加工到成品出售，从建立品牌到深度出海，成功将河南小镇的美妆工具产业带出国门。

80年代出生的这批人，见证了国内电商平台的一路壮大，杜高翔也先后尝试了多家国内电商平台，积累了大量电商运营的经验。在剧烈的市场变化之下，身边的同行一些赶上淘系电商红利期大赚一笔，一些远赴欧美市场做起了亚马逊卖家。

通过一系列深入调研，杜高翔发现，尽管欧美市场消费能力强、利润高，但在物流运输上前期投入大且风险高。而东南亚地区距离中国近，运输成本低，人口密集、经济增长迅速，拥有庞大的消费市场。2016年，他将目光放在了别人眼中“小而不起眼”的东南亚市场。

“出海”的选择已经确认，但东南亚基础设施建设尚不完善，“物流”成为亟须解决的首要问题。多方打听之下，杜高翔了解到百世集团于2018年在泰国设立分公司，并陆续建立覆盖东南亚地区的物流网络，欣喜之下他立刻前往泰国拜访，由此开启了双方长达数年的合作。

随着跨境电子商务的快速发展，跨境物流服务的需求和重要性逐步增加。“在合作之前，我们有跟一些小型货代公司合作，尽管价格低廉，但是无法把控物流的每个流程。例如，在海关等环节出现滞留问题，难以找到负责人来解决，这会对店铺评分和日常运营等产生重大影响。”杜高翔更倾向于选择在时效及安全性上更具有承诺保证的大型物流企业。

跨境电商发展之所以能跑出“中国速度”，正是因为离不开广大跨境电商企业的自身努力。面对复杂严峻的外部形势，跨境电商企业以创新求变来应对市场之变，不断塑造市场竞争新优势，为我国外贸高质量发展注入新动能。

几年来，百世以东南亚本土快递服务为基础，逐步叠加布局东南亚仓网、大件快运网络、跨境网络等，形成中国和东南亚之间一条完整的跨境业务服务链路。杜高翔通过“一单到底”，全程实时跟踪货物，从国内百世快运集货，到跨境运输，直至当地的仓储以及快递配送，让货物能够顺畅地运往东南亚市场，为他在东南亚地区的业务开展提供了坚实的保障。

如今，越来越多传统外贸企业“乘风出海”，转型涉足跨境电商，并积极主动入驻平台、加强产品研发、开拓国际市场。我国跨境电商产业生态持续优化，通过出海企业间的强强联手，发挥各自优势，将更多优秀的中国制造产品推向全球市场。

(责编：王震、吕骞)

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