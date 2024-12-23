人民网北京12月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，12月13日，全国内外贸一体化试点工作推进会在北京召开。会议总结2024年内外贸一体化试点工作，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。

会议指出，推进内外贸一体化是加快构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，开展地区试点是加快内外贸一体化改革的重要举措。今年以来，各试点地区商务主管部门围绕促进内外贸制度衔接、培育内外贸一体化企业、搭建内外贸融合平台、完善政策措施等，积极先行先试，取得阶段性进展，形成一批可复制推广的经验做法。

会议强调，2025年是内外贸一体化试点的收官之年，要坚决落实党中央、国务院决策部署，进一步突出改革导向，牢牢把握试点地区先行先试这个定位，瞄准取得标志性成果的目标，着力推动一批体制机制改革举措，加快建设一批内外贸融合发展平台，提升重点产业内外贸一体化水平，持续完善内外贸一体化工作体系，努力取得更多试点成果。

(责编：孙红丽、吕骞)

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