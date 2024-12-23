新华社北京12月23日电（记者宋晨）今年1至11月，全国高校和科研机构专利转让许可5.5万次，同比增长19.1%。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章23日在国家知识产权局新闻发布会上介绍，近年来，国家知识产权局会同各部门、各地方，以产学研为纽带，推动中小企业与高校、科研机构强化协同创新和技术对接，以专利产业化促进中小企业加速成长。已支持110所高校开展知识产权试点示范建设，培育10531家知识产权优势示范企业，不断提升产学研各方知识产权管理和创新能力。

国家知识产权局在完成全国高校和科研机构存量专利盘点工作的基础上，将可转化资源库中的94万件专利，按照产业细分领域向45万家企业匹配推送，促进存量专利与中小企业高效匹配，引导企业与高校和科研机构对接8.8万次，定向反馈合作需求2.6万条，实现产学研各方同向发力。

此外，国家知识产权局全面实施专利开放许可制度，指导高校和科研机构筛选实用性强、应用领域广、适宜多地实施的专利，进行简便快捷的“一对多”许可，降低制度性交易成本，对开放许可实施期间的专利年费减免15%，鼓励各方积极参与，拓宽技术供给渠道。

“下一步将深入推进高校和科研机构存量专利盘活工作，推动产学研深度融合，提升高校和科研机构专利质量，畅通专利转化运用渠道，拓展专利转化运用模式，助力中小企业创新发展。”王培章说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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