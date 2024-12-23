新华社北京12月23日电（记者宋晨）记者23日从国家知识产权局新闻发布会上了解到，我国持续完善知识产权公共服务体系，国家级知识产权信息公共服务网点达474家，地市级综合性知识产权公共服务机构覆盖率超50%，各地公共服务机构累计服务中小企业等经营主体超300万次。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，该局优化完善国家知识产权公共服务网，上线“地方知识产权公共服务平台和专题数据库”，汇聚服务资源，提升中小企业获取知识产权服务的便利性。

“国家知识产权局大力推动高校和科研机构存量专利盘活，组织超45万家创新型企业进行存量专利评价和对接，实现企业需求与专利供给精准匹配、推动产学研深度合作。”王培章说，该局持续开展“知识产权服务万里行”活动，今年以来围绕专利转化运用组织各类活动1.6万多场次，其中路演推介活动6000多次，推动2万多件专利实现落地转化或达成合作意向。

王培章介绍，国家知识产权局还会同各部门、各地方，组织近2万家中小企业参与专利产业化促进中小企业成长计划。针对中小企业发展中的共性、难点问题，指导各地因地制宜匹配知识产权、产业、金融等各类支持服务举措600多项，帮助中小企业便捷高效获取政策、技术、资金等扶持，加速专利产业化成长进程。

“今年前三季度，面向中小企业的普惠性贷款惠及企业2.6万家，占惠企总数的80%，有力支持了创新型中小企业运用知识产权融资发展。”王培章说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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