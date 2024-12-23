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我国数字经济核心产业企业总量突破450万家

2024年12月23日17:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月23日电（记者赵文君）记者23日从市场监管总局获悉，根据全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据，截至2024年11月30日，我国数字经济核心产业企业总量超过457万家，与2023年底相比增长17.99%。

　　从产业分类来看，我国数字技术应用业企业数量216.69万家、数字要素驱动业企业数量196.25万家、数字产品服务业企业数量23.63万家、数字产品制造业企业数量20.82万家，与2023年底相比分别增长17.6%、19.64%、16.7%、8.92%。

　　从区域分布来看，广东、浙江、山东三省数字经济核心产业企业数量位于全国前三，分别为75.35万家、44.04万家、40.03万家，占全国总量比重分别为16.47%、9.62%、8.75%，与2023年底相比分别增长16.68%、21.31%、14.69%。

　　据介绍，数字经济核心产业是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等大类。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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