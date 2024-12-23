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高端化智能化趋势明显 电动两轮车行业加速焕新

2024年12月23日18:29 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）近年来，电动两轮车成为城市“最后一公里”的交通工具之一。我国是电动自行车生产、消费大国，社会保有量超3.5亿辆，面对日益细化的标准规范和不断提升的消费需求，行业正通过加大研发投入、推进垂直整合等举措抢抓机遇拓市场。

11月1日起，多项旨在增强电动自行车安全性、实用性与便利性的“新国标”政策落地实施，包括《电动自行车电气安全要求》第1号修改单、《电动自行车用充电器安全技术要求》第1号修改单、《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》等。此外，《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》也在近日发布。这些“新国标”通过细化规定，从降低火灾风险、提升续航能力等多个维度切入，进一步完善了市场准入要求和行业规范管理。

“新国标”的实施为电动自行车行业带来了新的机遇和挑战。相关业内人士表示，一方面，“新国标”明确了更高的技术标准和安全要求，促使行业投入更多资源进行技术创新和产品焕新升级；另一方面，“新国标”推动行业规范化发展，减少了无序竞争，促使企业优化智造能力，提高生产效率和成本控制能力。

“在此背景下，科技创新与时尚设计成为企业突破的关键。”近日，爱玛科技集团副总裁兼战略管理中心总监宁华山表示，一方面，随着年轻人走向社会，企业能否开发出满足年轻一代需求的产品，决定着市场增量；另一方面，电动两轮车在中国已经是非常成熟的行业，但在国际上仍处于起步阶段，如何打造国际化品牌和国际化产品成为“出海”的关键。

当前，两轮出行产品正呈现出高端化、个性化和智能化的趋势。随着人们环保意识的增强和绿色低碳生活方式的普及，两轮出行产品因其独特优势正逐渐成为人们的出行首选。中国自行车协会发布的《2023两轮绿色出行研究报告》显示，近年来我国两轮出行市场出现了两大变化趋势：一是随着生活水平的提高，消费者对中高端两轮产品的需求进一步扩大；二是随着生活节奏的加快和“15分钟生活圈”建设的提速，“短频快”的新型两轮出行需求日益凸显。

中国自行车协会认为，2023年行业发展趋势向好，主要经济指标稳步上升，中高端供给能力持续扩大，电动自行车全链条整治促进行业规范发展，国际市场有望加速复苏。爱玛科技集团电动车事业部总裁高辉认为，如何进一步优化电动化、智能化方案，将成为行业发展的机会。从整个行业格局来看，首先要注重技术实力，同时，规模和成本是关系到竞争胜出的因素。

在产品迭代升级的同时，我国以旧换新政策的推行也进一步激活了市场活力。据商务部公布的数据显示，截至12月19日，全国电动自行车实现售旧、换新各102.3万辆，带动新车销售27.3亿元，铅酸电池动力车辆占比显著上升，有效降低了存量安全隐患。

与此同时，各地加强谋划协调，因地制宜打通堵点卡点，探索形成比较成熟的经验做法。据统计，参加电动自行车以旧换新的销售门店数量由10月初的2.6万家增至目前的4.1万家，增长57.7%。各地电动自行车以旧换新活动数量由10月初的532场增至目前的3534场，增长564.3%。

爱玛科技集团电动事业部国内市场销售总经理陶峰表示，为落实以旧换新政策，爱玛通过品牌、产品、渠道等层面持续提升用户体验。在更大的存量市场中，用户要的不是更多的零件，而是更丰富、多元的体验。一方面，爱玛围绕用户购买场景，把线下门店进行升级；另一方面，将4S服务店和销服一体店打造到乡镇、县城、地级市，让每个消费者都可以体验到标准化的服务。

业内人士表示，随着国补落地加速，短期两轮车渠道库存正由低点回升，且“新国标”切换时点渠道有加大旧车库存的倾向，产业亮眼的出货增长有望持续；而“新国标”将出清不符合生产标准的企业，进一步叠加国补过程中消费趋向中高端、龙头较优的渠道实力，龙头经营增速将快于行业。

(责编：王震、吕骞)
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