新华社北京12月23日电（记者叶昊鸣）2024年我国跨区域人员流动量预计约645亿人次，同比增长5.2%左右。

这是记者23日从交通运输部召开的2025年全国交通运输工作会议上获悉的。

据交通运输部有关负责人介绍，今年我国货运量保持增长，预计全年完成营业性货运量约565亿吨，同比增长3.5%左右；预计完成港口货物吞吐量约175亿吨，同比增长3.4%左右，其中，内贸、外贸吞吐量分别同比增长1.9%、7%左右。

这位负责人表示，预计全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元。铁路营业里程超过16万公里，其中高速铁路超过4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超过8000公里；新颁证民用运输机场5个。

这位负责人说，交通运输部联合有关部门出台《交通物流降本提质增效行动计划》，印发铁路、公路、水运、民航、邮政领域实施方案。今年预计集装箱铁水联运量达到约1150万标准箱，同比增长15%左右。铁路旅客日最高发送量达到2144.8万人次，创历史新高。全年邮轮旅客运输量突破100万人次。民航旅客运输量突破7亿人次，创历史纪录。预计全年完成城市客运量约1070亿人次，同比增长5.7%左右。

在交通创新发展能力方面，这位负责人表示，今年我国建成一批智慧绿色安全自主可控的自动化码头，全国电子航道图发布里程超过7800公里；C909飞机累计安全运行突破50万小时，C919商业飞行累计超过1.7万小时，安全载客突破100万人次；无人机配送快递邮件约270万件。

“交通运输绿色低碳转型加快推进。”这位负责人说，今年我国有序开展交通运输大规模设备更新七大行动，预计全年完成200台新能源铁路机车替代，报废更新国Ⅲ排放标准柴油货车8万辆、老旧营运船舶2000余艘；全国高速公路服务区（含停车区）新增充电桩1.21万个、充电停车位1.66万个，同比分别增长57.6%、50.8%。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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