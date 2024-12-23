记者从水利部获悉，“水利一号”遥感卫星近日成功发射，将在数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知体系“天基”监测建设中发挥重要支撑作用。

水利部相关负责人介绍，本次发射由水利部信息中心联合相关商业卫星企业，采取一箭四星方式将该卫星送上太空。“水利一号”遥感卫星将实时获取、处理和应用遥感数据，为我国洪涝灾害、突发涉水事件、河湖库水体、水利工程安全监测等水利重要业务提供支撑。

据介绍，本次发射的4颗卫星将与之前发射的相关卫星组网，为防洪减灾、河湖库水体、水利工程安全、地表形变监测等涉水业务提供全天候全天时高分辨率雷达影像数据，预计明年汛前可正式投入使用。（记者魏弘毅）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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