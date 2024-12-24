本报记者 王俊岭

近年来，四川省遂宁市安居区采取多项措施，支持辖区企业进行数字化改造，推进制造业“智改数转”。位于安居经开区的一家电动三轮车生产企业生产线的自动化率超过80%。图为工人在生产线上对自动机械臂进行调试。

张勤宝摄（人民视觉）

日前，工业和信息化部、财政部等四部门联合印发了《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》），明确了未来3年推动中小企业数字化转型的主要思路和重点任务。工信部中小企业局负责人表示，开展中小企业数字化赋能专项行动以来，中国中小企业数字化进程明显加快，发展质量显著提升。

提出多项重点任务

随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，数字化转型成为关乎中小企业生存和发展的“必答题”。

据工信部中小企业局负责人介绍，《方案》明确了深入实施“百城”试点等重点任务，主要涵盖以下几个方面：

加强政府引导，以“百城”试点为抓手，发挥中央财政资金引导作用，分批支持100个左右城市、4万多家中小企业深度改造。面向基础较好的工业大县大范围复制推广试点城市工作经验和成果，纵深推动工业大县中小企业数字化转型。

深化链群融通，推广龙头企业牵引的供应链“链式”转型、工业互联网平台企业驱动的产业链“链式”转型和以集群、园区为单位的“面状”转型，支持统一数据标准，开放数据接口，打造数字底座，加强资源共享，强化业务协同，探索新模式、新业态。

强化数智赋能，发布中小企业人工智能应用指引，加强应用推广，强化应用基础，建设一批适用于中小企业的垂直行业大模型，推动人工智能创新赋能。加强中小企业数据资源供给与价值开发，加强专业普惠的数据服务供给，支持中小企业开展数据资产价值评估。

优化供给服务，供需适配发展“小快轻准”数字化产品和解决方案，增强产品易用性及开发便捷性，培育壮大数字经济领域优质企业，提升数字化转型供给质效。完善中小企业数字化转型服务载体，增强中小企业数据与网络安全防护能力。

深度激活数据要素价值

如今，中小企业数字化转型再提速的条件日益充分。

看整体，数字基础设施不断完善。工信部12月23日发布的最新数据显示，前11个月，全国5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设深入推进，连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。截至11月末，5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个，占移动基站总数的33.2%；全国互联网宽带接入端口数量达12亿个，比上年末净增6360万个。

看局部，数字化转型亟需的各类新产品、新服务迭出。12月20日，在首届开源技术学术大会上，“开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本”正式发布。该系统在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均有显著提升，有助于让智能设备运行更流畅、设备间数据共享更加安全便捷。“随着全球数字化转型的深入，开源生态已成为推动产业创新和技术革新的关键力量，越来越多的单位和个人正投入其中。”中国通信学会秘书长张延川说。

与此同时，《方案》明确，探索打造以可信数据空间、区块链等技术为支撑的数据流通利用基础设施，推动大中小企业间实现研发设计、设备状态、交易订单等高价值数据安全可信流通，拓宽中小企业数据获取渠道。

这些举措，都旨在加强中小企业数据资源供给与价值开发，提升中小企业数据管理和利用能力，深度激活中小企业数据要素价值。

更好赋能中小企业发展

在位于广西玉林的玉柴铸造有限公司铸一车间内，所有产品的生产过程数据均通过RFID（无线射频识别）芯片实现了自动采集。

“目前，借助5G网络、视觉识别系统和机器人，我们零部件物流配送自动化率达100%、过程在线检测率达100%。在数字工厂建设上，今年以来税务部门还帮助我们办理了超2400万元的研发费用加计扣除。”该公司财务负责人商昌彬说，今年前三季度玉柴海外市场销量同比增长超过42%，数字化转型带来的好处实实在在。

从《方案》来看，促进供应链上下游中小企业实施标准统一的数字化改造、支持有条件的地方针对中小企业数字化转型项目提供贴息支持、推动转型资源共享共用与典型经验复制推广等具体举措，都有助于加速中小企业数字化转型，从而更好赋能中小企业高质量发展。

推动中小企业数字化转型，各地有不少值得关注的新举措。比如，云南昆明从供给、服务、需求三端发力，征集到包括华为、海尔、浪潮等在内的127户服务商，成功培育一个覆盖全市的数字化转型促进中心，为中小企业营造良好的数字化转型环境……

多位专家认为，《方案》鼓励各地结合自身产业特点探索推动中小企业数字化转型的创新路径，具有十分积极的意义。未来，还需要进一步完善中小企业数字化公共服务，构建中小企业数字化转型长效机制。

(责编：卫嘉、白宇)

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