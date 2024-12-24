助10万余家企业获融资超3800亿美元，支持便利付汇超1.9万亿美元——

本报记者 邱海峰

今年，跨境金融服务平台升级并在全国推广银企融资对接应用场景，为更多涉外中小微企业融资提供支持，助力各地对外贸易质升量稳。图为12月19日，安徽省芜湖港朱家桥港区国际集装箱码头上，船舶停靠在泊位进行装卸作业。

肖本祥摄（人民视觉）

日前，农行金华分行工作人员走进浙江博阳压缩机有限公司，详细了解企业生产、出口等情况，并介绍出口应收账款融资等应用场景，帮助企业更加便利对接银行融资。

郑晓杰摄

如何方便快捷获得跨境金融服务？这关系着不少涉外中小微企业的发展。

聚焦难题，国家外汇管理局（以下简称“国家外汇局”）探索运用数字技术与跨境金融业务融合，搭建跨境金融服务平台（以下简称“跨境平台”），促进跨境投融资、结算便利化。截至2024年12月20日，跨境平台陆续推出9个融资类应用场景和4个便利化类应用场景，服务中小微企业为主的10万余家企业累计获得融资超3800亿美元，支持便利付汇超1.9万亿美元。这一平台如何让跨境金融服务更方便可得？记者采访了国家外汇局和相关企业。

搭桥梁——

更好实现银企跨境融资对接

“年末出口单量大，新贷的150万元将尽快转给工厂，加大生产力度。”通过跨境平台，浙江省义乌市鼎仓进出口有限公司财务总监郭立最近完成了与中信银行义乌分行的贷款对接。

郭立介绍，鼎仓公司是一家主要从事开关插座贸易的中小微企业，年贸易额5000万元左右。“由于日常资金周转、客户打款不及时等原因，公司对贷款融资有一定需求。跨境平台银企融资对接应用场景去年上线后，融资对接渠道更顺畅了，我们顺利拿下了多笔贷款。”郭立说。

业内人士分析，中小微企业资金流、贸易流、货物流等能够佐证自身信用及经营情况的信息往往较为分散，而银行因缺少获取中小微企业完整经营情况的便捷渠道以及无法核实单证是否存在跨银行重复使用情况等因素，出于风险控制或成本较高等顾虑，为中小微企业办理融资意愿往往不高。

如何破解信息不对称问题，更好实现银企跨境融资对接？

“通过搭建跨境平台，我们推出企业跨境信用信息授权查证、银企融资对接应用场景，构建企业跨境信用体系，搭建银企线上‘面对面’桥梁，帮助中小企业拓宽融资渠道、银行掌握企业较全面的经营情况，为企业融资增信、增速、增量。”国家外汇局有关部门负责人说，今年，跨境平台升级并在全国推广银企融资对接应用场景，支持企业自主向多家银行发起融资授信申请并提供信用信息，帮助中小微企业提升融资效率。

“银企融资对接应用场景强化了信息互通。”中信银行义乌分行国际业务部产品经理龚双双说，在企业授权下，银行登记数据用途后，可查看企业收付汇、衍生品交易等情况，助力银行完善客户画像，对企业进行全面授信评估。这既为企业提供了优质、快捷的融资渠道，也帮助银行拓宽了获客渠道、降低了对接成本。截至2024年12月20日，中信银行义乌分行通过应用银企融资对接场景，累计为26家进出口企业对接各类融资3.32亿元。

数据显示，目前，国家外汇局已牵头对接税务、保险、500余家法人银行及5个地方特色平台（仓储、物流），将企业各类碎片数据拓展为跨境平台可用数据源。截至2024年12月20日，跨境平台共汇集、整合200多万家涉外企业的上亿笔收付汇、物流单据等信息。银企融资对接应用场景已助力超6000家企业获得融资授信，其中超4000家是跨境平台首贷企业。

挖潜力——

助中小微企业融资增信

解决中小微企业融资难题，除了需要打通银企对接渠道，还得在企业增信上下功夫。

国家外汇局有关部门负责人分析，中小微企业面临融资难和融资贵两大融资约束。一方面，涉外中小微企业缺少优质抵押资产，且质押物造假或重复使用时有发生，导致银行难以采信企业自证信用资料，融资意愿低；另一方面，由于涉外中小微企业自身抗风险能力较弱，且缺少风险分担机制，银行办理贷款面临较高的信用风险，需增加风险补偿，导致融资成本较高。

“为助力融资增量扩面，我们相继推出出口应收账款融资、出口信保保单融资、港云仓仓单融资等融资类应用场景，充分挖掘中小微企业融资增信潜力，满足企业多样化融资需求。”该负责人说。

具体看，出口应收账款融资应用场景汇集资金收付、质押物凭证、融资申请、放款等多项信息，提供核查质押物信息是否真实、质押物是否重复使用或超额融资等服务，助力银行快速精准完成单证审核与信贷审核。出口信保保单融资应用场景引入信保保单、赔转或应转协议等信息，提供出口信保保单审查核验服务，降低银行风险溢价水平，引导融资成本下行。港云仓仓单融资应用场景打造质押融资的可信服务信息化试点渠道，帮助银行实现仓单质押全流程线上可溯可控，有效盘活企业存货资产。

“过去因为缺少抵押物，想融资有不少难处。出口信保保单融资应用场景上线后，银行可在跨境平台一站式核验出口信保保单等信息，并据此给我们办理融资。”浙江慧创工贸有限公司负责人舒慧君说，截至目前，公司已在农行金华分行获得1000万元的专项出口信保授信额度。

满足企业融资需求，银行如何更好参与？农行金华分行国际金融部高级专员张丽芳表示，农行信贷审批相关系统已和跨境平台实现直联，今年10月成功上线“跨境金融服务平台信保场景（综合险）直联项目”，目前可为外贸企业办理出口信用保险项下融资、出口押汇、出口商业发票融资、国际应收账款池融资等贸易融资业务。今年1-11月，农行金华分行在跨境平台为金华30家进出口企业提供了跨境金融服务，通过平台出口信保保单融资和出口应收账款融资场景受理融资业务83笔，累计融资金额折美元为2285万美元。

国家外汇局金华市分局国际收支科负责人介绍，依托跨境平台优势，金华市分局不断推动出口应收账款融资、出口信保保单融资等场景应用，挖掘数据融资增信潜能，提升融资授信的宽度、额度、速度。结合“地方特色+业务亮点”，鼓励银行借助平台优势持续开展产品创新，进一步拓宽外贸主体特别是中小微企业融资渠道。“我们将持续推进跨境平台的场景应用，增强金融服务实体经济效能。”该负责人说。

降成本——

提供多元化跨境金融服务

除了融资难题，如何管理汇率风险是涉外中小微企业近年面临的另一挑战。

“这两年，市场汇率常有波动，对我们开展出口贸易造成不小影响。”福建省莆田市鑫冠贸易有限公司财务总监夏美玉说，“公司主要做鞋类出口，对国际市场依赖度较高。但作为中小企业，受限于专业水平不足、高成本等因素，我们很难单独开展汇率风险管理。”

今年9月2日，国家外汇局在跨境平台上线企业汇率风险管理服务应用场景，通过引入结售汇、收付汇等数据，推动建立以企业跨境信用体系为基础的企业汇率风险管理机制，为银行展业评估企业经营风险和人民币对外汇衍生产品交易风险提供有力抓手，助力降低企业外汇衍生品交易门槛。

“新场景上线后，我们在建设银行莆田分行的支持下，已开展过多次外汇衍生品签约，总金额达到300万美元，帮助公司有效规避了汇率波动风险。”夏美玉说，这一场景支持将跨境信用信息转化为增信凭据，帮助企业降低外汇套保成本和脚底成本，减轻了企业财务负担。

建设银行莆田分行国际业务部负责人陈慧卿介绍，企业汇率风险管理服务应用场景上线以来，建设银行莆田分行通过跨境信用信息授权查证功能，查看企业收汇、结汇等外汇收支数据，对客户进行准入评价、额度测算，根据客户避险需求，为企业量身定制汇率避险管理服务专属方案。截至2024年12月20日，累计为25家企业办理44笔汇率避险业务，金额4247万美元。

地方外汇管理部门也在积极行动。国家外汇局莆田市分局外汇管理科科长杨柳聪介绍，为做好新场景试点推广工作，莆田市分局联合莆田海关、市商务局等部门接连召开5场企业汇率风险管理服务场景应用推介会，吸引200余家涉外企业参与，同时指导银行为企业提供汇率避险专项授信，对运用汇率避险工具稳健经营的企业实施融资利率优惠，切实助力经营主体降本增效。

“福建作为首批试点省（市）之一，成功落地了跨境金融服务平台全国首笔外汇衍生品签约登记业务。”国家外汇局福建省分局国际收支处副处长黄兰敏说，试点近四个月，全辖各市试点业务“全面开花”，共有18家试点银行通过跨境金融服务平台为754家企业办理1954笔、金额14亿美元的外汇衍生品业务签约。接下来，福建省分局将依托企业汇率风险管理服务应用场景，助力完善跨境信用信息体系建设，不断提升中小微企业汇率风险管理能力。

从全国范围看，企业汇率风险管理服务应用场景已在北京、江苏、浙江、福建等11省（市）实现落地，截至2024年12月20日，累计支持7200余家企业办理外汇衍生品签约超517亿美元。

国家外汇局有关部门负责人表示，跨境平台通过科技赋能持续优化业务办理流程，除了企业汇率风险管理服务应用场景，还推出服务贸易税务备案电子化银行核验、资本项目收入支付便利化真实性审核和境内运费外汇支付便利化3个便利化类应用场景，有效提高业务办理效率，进一步降低涉外企业综合经营成本。下一步，国家外汇局将围绕优化中小微企业金融服务，持续推进跨境平台应用生态建设和应用场景创新，助力银行为经营主体提供更多元化的跨境金融服务，服务我国涉外经济高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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