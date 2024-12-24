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山东济南长清区推动产学研融合，促进重点项目落地

校企面对面  供需点对点

本报记者  王  沛
2024年12月24日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，一场科研成果发布会在山东济南长清大学城科创中心举行，12所驻区高校现场发布最新科研成果51项，区内新能源汽车装备制造、节能环保等领域的55家企业提出技术需求70项。通过企业与高校当面对接，12项技术需求在现场找到具体解决方案，4项达成现场签约。

　　近年来，长清区采取以赛引才、组建智库、双向发布、资源共享等方式，推动产学研融合，校地携手促进成果落地、推动产业发展。面向12所区内高校，长清区连续两年举办科研成果转化大赛，推出场地配套、金融扶持跟踪服务等措施，储备待转化优质项目83个，促成18个重点项目落地，吸引集聚各领域人才80余人。

　　为深化校企合作，高校专家人才通过加入长清专家智库、担任企业科技副总等方式，参与企业技术研发，加速成果转化应用，19项制约企业发展的技术难题得到解决，高校科研人才优势和企业创新主体作用得以发挥。

　　“下一步，我们将更加注重成果转化常态化、长效化，推出线上平台，健全发布机制，做好配套服务，为产业升级提供有力支撑。”济南市长清区委常委、组织部部长刘振强说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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