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四川达州通川区提升服务效能，优化营商环境

深入一线  助企发展

本报记者 王明峰
2024年12月24日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　“政府部门不仅为我们解决了5万吨进口原料的采购问题，还协调联系了江、海、铁联运，每年为企业节约物流成本100万元以上。”四川达州禾丰生物科技有限公司总经理蒲贵圣说。

　　“我们主要通过‘下沉式’走访，及时掌握企业实际情况，力求将问题解决在一线，将政策落实在一线。”达州禾丰生物科技有限公司驻企帮办干部王晓曙介绍。

　　连日来，四川省达州市通川区大力开展“进千企、解万难、促发展”行动，深入企业一线解决发展难题。建立“一企一册”问题台账，明确办理责任部门（单位），并统一反馈到总专班进行逐一转交；对本级难以解决的重点难点问题，向企业说明具体原因，推动问题解决实现闭环。区级部门、驻企帮办干部及时跟踪问题事项办理进度，对办理完结的总结销号；对企业诉求不落实、不作为的，移交总专班进行督办；涉及不担当、不作为、乱作为的，移交区纪委监委处理。

　　一直以来，通川区致力于提升服务效能、促进民营经济发展壮大，全区民营经济贡献了80%以上的税收、60%以上的GDP，实现90%以上的城镇劳动力就业。“我们将继续当好企业发展的坚强后盾，全力优化营商环境。”通川区委书记李祝荣说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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