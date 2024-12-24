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陕西建设光子共性技术平台，加快产业集聚

光子企业“追光”增底气（高质量发展看亮点·走一线）

本报记者 张丹华
2024年12月24日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　光子产业作为基础性、先导性的战略性新兴产业，长期面临研发投入高、风险大、周期长等行业难点。针对难点，陕西积极建设光子共性技术平台，助力初创企业降低研发成本，促进科技成果更快转化落地，推动光子产业创新集群蓬勃发展。

　　

　　一束光，可以做什么？

　　道路上，激光雷达可以成为车辆的“眼睛”，精确感知道路环境；厂房中，飞秒激光可以成为最细的“刀”，雕刻出高精细的曲线；实验室内，一束光通过高精度显微镜成为“镊子”，操控微米级粒子……

　　应用广泛的光子产业，是基础性、先导性的战略性新兴产业。在一项项关键技术突破的背后，往往是高昂的研发投入、较大的研发风险、较长的研发周期以及快速的技术更新。

　　不同光子企业在研发、测试和生产过程中，会用到一些成本高昂的共性技术，单家企业难以承担，共性技术平台应运而生。近日，记者走进陕西光电子先导院科技有限公司（以下简称“光电子先导院”），探访这个共性技术平台如何推动光子产业快速发展。

　　面向市场需求

　　搭建技术平台

　　陕西西安唐晶量子科技有限公司的无尘车间里，穿梭其间的技术人员身着无尘衣、口罩、鞋套，手戴乳胶手套，小心翼翼地用吸笔将衬底放入检测仪器内。

　　从过去“单打独斗”，到现在拥有员工60余人、资产超4亿元，唐晶量子成功实现半导体激光器外延片量产，成为西安光子产业链的重点企业。回顾创业历程，唐晶量子董事长龚平说：“企业实现快速发展，离不开光电子先导院的支持。”

　　2015年，中国科学院西安光学精密机械研究所与陕西省科技厅、西安高新区等联合，成立了光电子先导院，发挥共性技术平台功能，通过“稀缺平台资源+专业技术服务”方式，搭建科技成果转化的“桥梁”。

　　2017年开始，“人脸识别”功能在手机上快速普及，市场对体积小、成本低的垂直腔面发射激光器的需求不断扩大。掌握关键技术的龚平萌发了创业的想法，但怎么去做、到哪里做，他犹豫不决。

　　得知龚平的想法后，光电子先导院将收购的闲置半导体厂房优惠提供给他使用。厂房条件和设备都非常适合创业，2017年11月，唐晶量子成立。

　　更强有力的支持，还来自硬科技的保障——光电子先导院为唐晶量子提供了可靠的光刻、刻蚀、激光划片等全线工艺共性技术服务。“遇到技术难题，光电子先导院可以快速调动行业内专家联合攻关，解了我们的后顾之忧。”龚平说。

　　提供技术设备

　　助力成果转化

　　“在光子领域，初创企业拥有关键核心技术的同时，更需要高端设备和工艺平台。”光电子先导院总经理杨军红介绍。

　　“一台进口高端光刻机的价格往往高达上亿美元，对我们这种初创企业来说，购买这样的设备无异于天方夜谭。”龚平说。

　　企业初创期对芯片只有几十片甚至几片的研发生产需求，成熟的量产代工厂难以为研发类产品安排生产订单。“即使安排，所需周期也大概要3到6个月。对于技术更新极快的光子产业而言，这个周期可能意味着一代技术已经被淘汰。”杨军红说。

　　2021年，陕西省发布“追光计划”，对光子产业进行设计规划和整体部署，光电子先导院进一步推进光子共性技术平台建设。

　　“该平台主要瞄准光子集成、先进激光与光子制造、光子传感三大领域共性难题，开展产业前沿技术研究与关键共性技术研发，推动科技成果转化。”陕西省科技厅厅长姜建春说。

　　目前，光电子先导院已拥有超百人的完整工艺技术团队、100余台（套）先进化合物芯片关键设备、8000平方米洁净厂房，集研发、小试、中试、工艺及测试和小批量生产等各类服务于一体。企业通过与光电子先导院签订合同，付费使用平台相关设备和服务。

　　2017年，陈辰创办的西安赛富乐斯半导体科技有限公司入驻光电子先导院。利用光电子先导院提供的电子束蒸镀机等一系列先进设备，企业于当年11月正式上线4英寸半极性氮化镓材料，并从2018年3月开始实现规模生产和销售，产品良率达到95%以上，成功打开了市场。

　　不只是赛富乐斯公司从光子共性技术平台受益。中科立德筹建红外智能光电研发产业化基地项目，打造智能化特种精密红外光学镜头批量生产线；源杰半导体投资建设集光电通信半导体芯片和器件的研发、生产、销售于一体的生产基地……多家光子技术企业投资建设的关键项目，在光子共性技术平台的支持下相继落地。

　　据了解，目前陕西光子产业企业已超过300家，总产值超过300亿元。2023年底，陕西省提出“追光计划——跃迁行动”，计划到2030年，形成具备国际竞争力、覆盖全产业链条的千亿元级光子产业创新集群。

　　完善平台功能

　　促进长远发展

　　秦岭脚下的西安光子传感园里，光电子先导院的“先进硅光集成技术创新平台”项目正紧锣密鼓地推进，目前硬件建设已完成。

　　“启动这个项目前，我们一直发愁资金问题。”杨军红说，“由于硅光市场尚未爆发，项目可能存在回报周期长等问题。银行信贷周期普遍较短，和我们长期资金的需求很难匹配。”

　　2023年的一次交流中，国家开发银行陕西省分行了解到项目对长期资金的需求后，深入调研，结合政策快速拿出一套金融服务方案，为推进该项目建设提供了金融支持。

　　“今年7月初，双方签订了总金额5亿元的28年期贷款协议，并在第一时间发放首笔贷款2000万元，支持新平台加速落地。”国开行陕西省分行科技金融处负责人刘奋军说。

　　与此同时，光电子先导院还于近期顺利完成新一轮股权融资，支持光子共性技术平台全面升级。“不久后，这里将建成硅光中试平台，为各类硅光芯片创新主体提供从研发到产业化的完整技术服务，补强国内硅光中试代工的薄弱环节。”杨军红说。

　　陕西省已批复建设包括光子、先进稀有金属材料、智能仿真系统、新能源与智能网联汽车、高性能纤维材料等在内的30余个共性技术研发平台，部分平台还嵌入了中试平台功能。

　　“共性技术研发平台助力企业攻关关键技术，加快科技成果转化落地，有力提升了产业竞争力，促进陕西优势产业向价值链中高端迈进。”姜建春说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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