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清水塘因何变“清”“新”（快评）

张伟昊
2024年12月24日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　变“清”了，也变“新”了——清水塘之变，源自湖南株洲城市发展理念之变。

　　清除“污染源”，不到10年时间，搬迁、腾退、改造，清水塘老工业区261家企业全部关停；打扫“旧底子”，整体搬迁改造的同时，开展生态修复和环境治理，使得水清天也蓝；注入“新活力”，新业态蓬勃发展，转型升级走高端智造、科技创新、文旅发展之路。

　　问渠那得清如许？为有源头活水来。如今的清水塘，碧水蓝天重现，工业遗产得到开发保护。在老工业区原址上，一座产业新城拔节生长。宜业、宜居、宜乐、宜游，清水塘老工业区的成功转型升级，是新发展理念的积极实践，也是“人民城市为人民”的生动写照。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月24日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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