湖南株洲清水塘转型发展新业态——

本报记者 孙 超

自媒体从业者康胜，从小在湖南株洲湘河社区长大。在他的镜头里，清水塘城市公园宛如一道绿飘带，横跨湘江干流和霞湾港水系；家附近的清水塘老工业区更是“出片”，吸引着市民与游客前来打卡。

蔚蓝的天空下，斑驳的红砖房、高耸的大烟囱与新潮的霓虹灯、时尚的艺术作品碰撞，营造出工业旅游新业态。康胜镜头里的“清水塘印象·1956文化艺术中心”，由原湖南湘江氮肥厂的旧厂房改造而来。这里不仅有充满工业气息的商铺，还设有老工业记忆展览，细细诉说着清水塘的过去和现在。

作为老工业基地，株洲清水塘高峰期曾聚集上百家以冶炼、化工为主的企业，为经济发展作出重要贡献的同时，也带来沉重的污染之痛。

湖南持续推进清水塘老工业基地搬迁改造，到2018年底，区域内261家企业全部关停退出。“清水塘片区随企业搬迁的职工约1.4万人，买断工龄和进入灵活就业的约有6000人。”株洲市石峰区人社局党组书记、局长周明说，转型发展迫在眉睫。

如何转？用好旧厂房、开发新业态，是工业遗产文化保护的重要方式，也是值得深挖的就业增长点。但这一切的前提，是治理好“千疮百孔”的清水塘。

参与霞湾港治理的湖南省环境保护科学研究院研究员彭克俭介绍，在工业企业整体搬迁改造的同时，株洲同步开展生态修复和环境治理。通过多年努力，湘江清水塘段水质提升到Ⅱ类，老工业区退出重金属污染重点防控区，城区空气质量明显好转……曾经“黑乎乎、灰蒙蒙”的城市，逐渐变得“绿油油、水灵灵”。

再现美丽容颜，清水塘有了发展文旅产业的底气。株洲进一步丰富清水塘老工业区的文化业态，利用旧厂房、车间、烟囱等设施，建设城市公园、文化创意街区、非遗集市、特色商业综合体等。老工业区大变身，迸发更多活力。

1956文化艺术中心的设计师张湘东，过去是清水塘一家老化工企业的职工，如今专注于对清水塘工业文化的保护、发掘和利用；湘江氮肥厂曾经的产业工人罗爱辉，如今成了文化艺术中心的工作人员。“岗位变了，但熟悉的厂房还在，工友们也在，心里踏实。”罗爱辉说，目前艺术中心30多个员工，多数都是和她一样的企业再就业职工。

株洲将清水塘片区定位为“新能源·装备产业新城”，主动拥抱新动能，加速布局智能制造等新产业。三一能源装备产业园、中车株洲所双碳产业园、中车电动等重点企业和园区，纷纷在清水塘落户，持续扩大片区的产业规模和就业容量。

在株洲九方装备股份有限公司，36岁的电焊工张兵在为地铁车辆焊接关键零部件，他曾是株洲冶炼厂工人。“企业搬迁后，我参加了社区组织的焊接技能培训，不仅顺利找到了新工作，收入也增加了。”张兵说，在清水塘，像自己这样转向先进制造业的产业工人还有很多。

为了准备新展览，张湘东又翻出了他几十年来拍摄、搜集的清水塘图片。如今的图片里，笑脸多了，蓝天多了。“清水塘又热闹起来，今后一定会更精彩。”张湘东说。

《 人民日报 》（ 2024年12月24日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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