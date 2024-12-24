新华社北京12月23日电 题：打通堵点难点 提升运输效率——解读关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见

新华社记者叶昊鸣

中共中央办公厅、国务院办公厅23日对外发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见，提出多条政策举措。

多位专家在接受记者采访时表示，这一意见旨在通过深化综合交通运输体系改革，为提升我国综合交通运输效率、加快建设交通强国提供坚实保障。

“交通运输是中国现代化的开路先锋。此次发布的意见，是继《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》‘两个纲要’之后，党中央、国务院对加快建设交通强国作出的又一重大部署。”交通运输部管理干部学院教授张柱庭说。

张柱庭表示，党的二十届三中全会提出“构建全国统一大市场”，此次发布的意见，正是通过加快建设统一开放的交通运输市场，助力构建全国统一大市场，更好促进国民经济循环畅通。

当前，我国综合交通运输协同发展、管理体制机制、法律法规标准和统计监测体系等方面，仍存在一些难点堵点；交通运输绿色智慧转型升级、安全与应急管理体制机制等方面也存在着进一步提升的空间。

“意见深化了铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，从完善综合交通运输管理体制机制等8个方面深化交通运输重点领域改革，这将推动我国交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，有利于进一步形成统一开放的交通运输市场。”中国人民大学公共管理学院教授许光建说。

建立统一开放的交通运输市场，需要在破除市场壁垒上下功夫。

“例如，一些地方法规规章中仍然要求出租汽车驾驶员必须有当地户口，这样就限制了这一就业群体的自由流动；还有一些要求外地网约车平台公司必须在当地设立分支机构……这样的规定不符合党中央关于建设全国统一大市场、清理涉企法规政策的要求和精神，也不符合国务院《公平竞争审查条例》等‘上位法’有关规定。”张柱庭认为，这两件事项都曾被全国人大常委会法工委“点过名”，此次意见提出完善交通运输市场制度，通过清理和废除妨碍交通运输统一市场建设和公平竞争的相关规定和做法，将有助于进一步破除交通运输区域壁垒和市场分割的难题。

发展智能交通，如何用好长期形成的海量交通运输大数据至关重要。这些数据也是我国数据新要素市场的重要组成部分。

“交通运输的大数据分为政府数据和社会数据，前者主要承担开放共享的功能，而后者要提升其资源价值，包括构建开发利用各种场景等。”张柱庭表示，意见提出完善各种运输方式数据采集、交换、加工、共享等标准规范，推进数据分类分级管理，编制行业重要数据目录，这些举措将推进数据要素市场化资源配置。

此次意见还提出，完善交通运输市场监管机制。专家们认为，这将有助于创造更加公平、更有活力的市场环境。

“交通运输行业具有跨区域的特征。以货运为例，不同省份对于货车通行区域、线路、时段的要求不尽相同，执法水平也不尽相同。对于多数时间处于跨区域运输的货运市场经营主体来说，这是一道亟需解决的难题。”上海金融与法律研究院研究员刘远举认为，要解决不同区域间存在的规则差异，亟需进一步完善交通运输领域市场监管程序、加强市场监管标准化规范化建设，以相对统一的执法流程和标准提升执法规范化水平，从而推动市场监管更加公平公正。

交通运输市场是一个庞大的市场，涵盖了众多的消费者和从业人员。此次意见明确，维护消费者和从业人员合法权益。

“交通运输市场发展迅猛，既为消费者提供了便捷的消费体验，也为从业人员提供了广阔的从业机会。规范市场竞争秩序、提升市场服务质量，将有利于进一步健全市场治理机制，持续加强对消费者、从业人员等群体合法权益的保护。”刘远举说。

(责编：卫嘉、白宇)

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