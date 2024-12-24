原标题：微玖光电荣获第十三届创新创业大赛光电领域专业赛初创组冠军

2024年12月21日，由工业和信息化部火炬高技术产业开发中心牵头主办的第十三届创新创业大赛光电领域专业赛半决赛及决赛圆满落幕。光电产业领域专业赛围绕新型显示、光通信、精密光学、红外、激光、智能传感等6个方向的技术及应用、模式创新展开，根据企业发展阶段分为初创组和成长组分别进行。经过激烈角逐，最终微玖光电科技有限公司成功夺魁，获得大赛初创组一等奖。

资料显示，微玖光电成立于2023年，专注于Micro-LED微显示技术，团队来自于字节跳动、华为、维信诺、华星光电等多家终端和显示头部企业，是业内少有的从显示到终端都拥有完整产业经验的团队。

目前，主流微显示技术包含Micro-LED、LCoS、LBS、DLP等，目前LBS、LCoS、DLP体积多在1CC以上，其中只有Micro-LED能够把高亮度、低功耗、长寿命和小体积相结合，完美匹配AR显示及车载投影应用场景的需求。但在商业化推广方面，MicroLED仍存在一些技术攻关难点，其中受限于红光MicroLED 的发光效率仍需进一步提升，MicroLED 的全彩色化成了最急需解决的难题之一。

针对全彩色化攻关，微玖光电蓝绿光选择蓝宝石InGaN(氮化铟镓)技术路线，即硅基CMOS+蓝宝石GaN LED，红光使用砷化镓衬底的四元体系方案，即磷化铝镓铟LED+硅基cmos方案。这一技术路线与苹果、Meta等国际巨头方向一致，也被业内认为目前是MicroLED微显示最具量产化能力的方案。

目前，微玖已完成天使轮融资，股东包括国内头部创投蓝驰投资、源码投资，以及知名产业投资人讯飞资本、同鑫资本等公司，市场关注强烈。值得注意的是，科大讯飞凭借强大的AI技术积累正持续加大其在智能硬件领域的拓展布局。作为唯一讯飞出手的微显示企业，微玖光电或将在讯飞元宇宙硬件载体战略中扮演重要角色。

此次微玖在全国创新创业大赛中崭露头角，再次吸引了业内资本和产业的高度关注，或将为其后续发展创造新的契机。

据大赛组委会负责人介绍，本次大赛从原新型显示领域拓展至整个光电产业，共有31个省(自治区、直辖市)的445项项目参赛报名。经过严格的初赛评审，80家企业项目晋级半决赛。参赛项目不仅有光电领域的前沿技术突破，还有光电技术的应用创新，充分说明了我国光电产业蓬勃发展的强劲态势，全面展示了我国光电产业领域科技创新的优势力量。

(责编：曹淼、李源)

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