原标题：奇富科技举办主题成果展 全面展示金融科技创新实践

12月19日，在第六届上海金融科技国际论坛之“2024年度人工智能大模型金融领域示范场景及创新应用案例成果特展”活动周上，由上海金融科技产业联盟创新监管联合实验室指导，奇富科技主办的“攻坚金融科技创新与大模型应用、释放数字金融向新力” 主题成果展成功举办，全面展示了奇富科技在金融科技领域的创新实践。

当天，上海金融科技产业联盟创新监管实验室与奇富科技现场达成创新伙伴合作，双方将共同探索金融科技创新的路径，推动新技术在金融领域高效、安全的应用，助力上海全球金融科技中心建设。

奇富科技CEO吴海生表示，科技是驱动金融创新的关键，能打破传统边界，以智能化、个性化方案满足多元化金融需求。奇富科技将深化研发、加强与金融机构合作，紧抓这一千载难逢的变革机遇，积极探索金融科技无限可能。金融行业天然就适合大模型落地，奇富科技将勇于尝试，利用大模型无穷尽的潜力，为金融行业带来实实在在的提效。

上海金融科技产业联盟副秘书长雎晓燕介绍，上海金融科技产业联盟自2020年成立以来，始终以“开放交流、前沿展示、合作共赢、生态创新”为宗旨，积极搭建具有国际视野的技术合作与产业促进平台，加快推进金融科技产业协同与生态建设，为上海打造全球金融科技中心提供必要支撑。未来，希望奇富科技积极参与到联盟的创新生态建设中来，抢抓数字金融发展的大机遇，为金融科技中心建设凝聚新力量、贡献新动能。

奇富科技技术委员会主席宋荣鑫阐述了公司从安全根基出发，技术深入落地场景，成为提升金融科技服务品质核心动能的技术理念。在模型层面，通过构建企业级知识库和AI Flow，AI STUDIO使得智能体开发最快可一天上线，实现矩阵式覆盖创新、智能体重塑业务流程。其中，金融专家大模型JARVIS AI生成代码占比高达30%，AI生成测试案例40%；奇富ChatBI通过NL2SQL、语义建模等能力构建金融科技BI新范式。奇富科技超百亿投入沉淀的技术能力，通过科技无损冷链模式，与合作银行实现小时级端到端能力传输，在包含风控、获客、信贷业务、增长等平台能力的FocusPRO 数字普惠信贷系统加持下共建业务生态。

奇富科技首席算法科学家费浩峻深入剖析了金融大模型产品矩阵落地的三要素：一是深耕场景，以坐席提效助手奇富Copilot为例，通过精准定位业务场景，深度分析上亿通历史通话记录，提炼出高效沟通策略与话术模板，助力坐席更精准迅速地捕捉用户意图；二是数据飞轮，以大模型在小微金融中构建的关系图谱为例，通过持续迭代的数据反馈机制，确保模型性能形成良性循环；三是多智能体协作，奇富营销智能体目前可调用多个智能体协作，实现了营销从任务优化升级到自主智能解决问题。三要素相辅相成，共同构成了奇富科技在大模型领域的核心竞争力。

活动中，奇富科技发布AI产品小奇，这一基于大模型技术的 AI 伴侣可全天候服务，深度理解并预测用户的金融需求。小奇基于奇富科技8年累计的海量金融交易数据、行为日志及客服对话语料进行训练。据奇富科技产品副总裁卢瑶介绍，小奇具备全程智能无人工、多轮交互及语控功能，可提升用户额度申请与营销效率，降低进线率。

作为奇富科技技术输出的核心平台，奇富数科在此次特展上正式发布了数字普惠信贷解决方案FocusPRO 2.0，旨在破解小微信贷领域的风险、成本与规模难题。奇富数科总裁周旭强表示，数字化、智能化技术重构成本结构并管控风险是打破困境的关键。FocusPRO 2.0不仅优化了消费贷服务，还拓展至小微经营贷，满足了市场更多元、更精细的金融需求。今年1月至9月，在FocusPRO的助力下，奇富数科放款月均复合增长率达到14%，业务增长势头强劲。

中国社科院国家金融与发展实验室副主任杨涛表示，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，既提到“强化数字技术支撑能力”以助力金融业数字化转型，也突出要“运用数字技术提升重点领域金融服务质效”。我们看到，伴随新技术的快速演进与迭代，金融业作为特殊的信息处理行业，其核心要素、基本功能、运行模式、风险管理等都受到巨大冲击与影响。在保障合规与安全的前提下，更广泛地把前沿技术应用于金融服务创新，已成为金融高质量服务实体经济的重要“抓手”。尤其是生成式AI大模型的金融应用逐渐深入，虽然还存在许多挑战，但可以预见将对提升金融业的自动化和智能化水平，以及决策、管理和风控效率都带来积极效应。

中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼认为：日前，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出数字金融发展总体要求和具体措施，为数字金融发展明确了方向、目标，将加快金融机构数字化转型，促进数字金融健康发展。金融机构、科技公司如果能够深度运用以大模型所代表的生成式人工智能(GAI)，大力推进数字化转型，持续创新产品服务，不断提升用户体验，就可能走出一条差异化、特色化的发展之路。从这个意义上讲，大模型不但将成为金融业的数字化劳动力，还将促进金融机构数字化转型，推动数字金融深度发展。

奇富科技表示，AI大模型在金融行业中的价值已经从降本增效逐步升级到高效提升业务核心收益，这将带动全行业颠覆式产品服务模式创新，逐步实现为用户提供无缝嵌入生活的高度个性化金融服务。今年9月，上海市发布《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》，作为设立在上海的金融科技企业，奇富科技将持续加大在AI大模型技术上的研发与投入，利用其在数据处理、自然语言理解、决策优化等方面的强大能力，深入挖掘AI技术在金融业务的潜在价值，推动国产金融大模型技术迭代升级，为上海金融科技发展贡献力量，助力中国数字金融的高质量发展。(记者 姜煜)

(责编：曹淼、李源)

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