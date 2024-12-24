原标题：新研究发现宇宙不规则加速膨胀

科技日报北京12月23日电 （记者张佳欣）暗能量是科学界最大的谜团之一。如今，来自新西兰坎特伯雷大学的一组物理学家和天文学家正在对传统观点发出挑战。他们对Ia型超新星进行增强光变曲线分析，证明了宇宙正在以更加多样化或“更加不均匀”的方式膨胀，而暗能量实际上可能并不存在。相关论文发表于最新一期《皇家天文学会月刊》。

20世纪末，两个独立的研究团队通过观测Ia型超新星的红移，发现远处星系的退行速度并不符合均匀膨胀的模型，这暗示宇宙膨胀速度在加快。对此，他们提出存在一种额外的驱动力。应运而生的暗能量被假设为一种未知的、占主导地位的能量形式。它对宇宙产生负压作用，抵消引力，从而推动宇宙加速膨胀。这也成为标准宇宙学模型的核心假设之一。

早在2007年，坎特伯雷大学物理学家戴维·威尔希尔就提出“时间景观”的标准宇宙学替代模型。此次在新论文中，威尔希尔领导的研究团队再次观察了Ia型超新星。通过分析超新星光变曲线，他们发现，宇宙正在以“更不规则”的方式膨胀。新发现进一步支持了“时间景观”模型。

该模型试图解释，不用假设暗能量存在，宇宙仍加速膨胀的现象。研究发现，在引力较强的星系区域，时间流逝得更慢。而宇宙空洞，即广阔的空旷区域，时间流逝得更快。这种差异创造了所谓“皱褶”的时空结构。光线穿过这些区域时会被拉伸，模拟出加速膨胀的效果。

因此，宇宙可能并没有真实地在物理层面加速膨胀，而是由于人们对非均匀宇宙的时间和距离校准方式导致的观测效应。

威尔希尔表示，随着新数据的出现，或许不久就能解开宇宙最大的谜团。这一理论通过挑战传统宇宙学的一个基本假设，摆脱了对暗物质这一概念的依赖。

(责编：杨曦、陈键)

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