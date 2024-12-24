原标题：低空经济正在改变农业生产面貌

◎本报记者 朱 虹 通讯员 谷 雪

12月17日，“智慧农业+低空产业”创新发展推进会在哈尔滨工程大学举行。众多农业及低空产业的专家学者齐聚于此，共同探讨智慧农业与低空产业的融合发展之道。会上，智慧农业与低空产业创新研究院揭牌，哈尔滨工程大学与中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司布局战略合作，共同打造校园低空经济示范区，携手推动现代农业转型升级。

“我国农业无人机市场在近年来呈现出爆发式增长。”中国电子信息产业发展研究院产业政策研究所所长王昊介绍，2019年至2024年间，我国农业无人机市场保有量持续增长，特别是在新疆、江西等地，由于其独特的农业特点、地形条件及政策支持，农业无人机的销量占比显著。

“在真高1000米以下空域，无人机以其独特的优势，正逐渐改变着农业生产的面貌。”世界无人机大会主席、深圳市无人机行业协会创会会长杨金才院士表示，无人机在智慧农业中的应用场景极为广泛。植保无人机，已经成为农田喷洒、农田播撒、果树喷洒等作业的重要力量。

利用无人机进行精准植保作业，不仅可以大幅提高效率，降低农药和水的使用量，还能减少农药飘散，降低环境污染，保障人员安全。数据显示，采用无人机植保作业，每小时可覆盖120—150亩农田。同时，通过GPS等智能技术进行实时监控，可实现精准作业，有效应对农业劳动力减少和规模化集约化经营的需求。

除了植保作业，无人机还可用于农田信息采集、农作物生长监测、农业灾害预警等方面。这些应用场景的拓展，不仅促进了农业生产的智能化、精细化，也为乡村振兴提供了新动力。

“随着我国空域改革的深入推进和关联产业的快速发展，低空经济将迎来更加广阔的发展空间。”王昊表示，新型低空装备如eVTOL等，将成为低空经济的主力军，为智慧农业提供更多创新解决方案。同时，他建议加强顶层设计，推动低空经济示范区建设，优化政策保障体系，加强安全监管能力建设，确保低空产业健康有序发展。

“在北大荒的农田上，无人机已成为不可或缺的生产工具。”在推进会上，北大荒农垦集团（以下简称“北大荒”）展示了其近年来在智慧农业与低空产业融合方面的科技成果与实践成效。通过引入系列化低空装备以及智能农机，北大荒逐步实现了农业生产的自动化、精准化。

为了让低空技术进一步激发智慧农业新动能，今年10月，哈尔滨工程大学与北大荒进一步加强合作。针对北大荒提出的无人机巡田、无人机近地运苗、无人机遥感监控作物长势、无人机载人观光、无人机变量植保等系列需求，哈尔滨工程大学发挥多学科优势，组建交叉团队，提出系列解决方案。

哈尔滨工程大学智能科学与工程学院李冰教授介绍，目前学校正在研发空地一体化水田除草机器人、基于边缘智能的无人机作业质量检测系统，开展植保无人机集群控制、大载重长续航低空飞行平台、低空精准遥感模型等研究工作，为解决农田作业智能化无人化发展中的关键问题提供新思路。

尽管智慧农业与低空产业的融合发展取得了显著成果，但仍面临着一些挑战。“智慧农业与低空产业涉及的技术领域很广泛，需要加强跨领域、跨学科、跨单位的合作与交流，为解决具体应用场景中的关键问题提供新思路。”哈尔滨工程大学校长宋迎东表示。

针对这些问题，哈尔滨工程大学创新平台式有组织科研模式，成立智慧农业与低空产业创新研究院。研究院聚焦智慧农业与低空产业的融合发展，依托低空产业联盟东北分盟的平台优势，加强技术研发和人才培养工作，推动科技成果转化和应用示范。

“我们还将通过定向工程硕博培养、继续教育、技能培训等方式，为院所、企业提供有力的人才保障；同时，推动干部挂职、教师沉浸式入企等机制的实施，促进人才的交流与合作。” 宋迎东表示，学校尤其注重科研成果的落地转化，为东北全面振兴贡献力量。

(责编：杨曦、陈键)

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