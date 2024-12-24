原标题：2023年长三角地区生产总值实现30.5万亿元

科技日报北京12月23日电 （记者刘垠）长三角一体化发展统计监测办公室23日发布数据显示，2023年长三角区域发展指数为132.6（以2015年为基期），比2022年提高3.3。长三角地区强劲活跃增长极和高质量发展样板区的地位作用不断夯实，现代化产业体系加快建立，区域协调发展稳步提升。

自2018年长三角一体化发展上升为国家战略以来，长三角区域发展指数年均提高3.3，六个分项指数均有所上升。其中，创新共建、协调共进和绿色共保分项指数提升较快，与2018年相比，年均提高超5.0；示范引领和民生共享分项指数稳步提高；开放共赢分项指数逐步恢复、波动上升。

数据显示，2023年长三角区域示范引领指数为126.9，比上年提高2.9，示范引领作用彰显。从区域经济规模看，2023年长三角地区生产总值30.50万亿元，是2018年的1.4倍（按现价计算），占全国比重为24.4%。

值得关注的是，长三角区域创新共建效果显著，协调共进稳步提高。2023年，长三角区域创新共建指数为154.3，比上年提高5.0，与2018年相比年均提高6.0。其中，区域研究与试验发展（R&D）经费投入迈上万亿台阶，达10167亿元，是2018年的1.7倍，投入总量占全国30.5%。科技创新共同体建设取得成效，由国家重点实验室、重大科技基础设施等共同构成的长三角战略科技力量稳步壮大。

与此同时，长三角地区绿色共保成效显现，开放共赢平稳推进，民生福祉持续增进。

长三角区域绿色共保指数在各分项指数中提升最快，2023年达到159.7，与2018年相比年均提高5.9。2023年，594个地表水国控断面水质优良比例为93.4%，达到历史最好水平。区域绿色低碳转型取得新进展，区域废气二氧化硫排放量比2018年下降约七成。

2023年，区域开放共赢指数为108.2，比上年提高0.2。2023年，长三角区域货物进出口总额15.17万亿元，创历史新高，是2018年的1.4倍，占全国货物进出口总额比重为36.3%。

(责编：杨曦、陈键)

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