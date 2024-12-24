原标题：2025年我国将建设一批重大交通运输工程

科技日报北京12月23日电 （记者都芃）23日，记者从2025年全国交通运输工作会议上获悉，2024年交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，预计全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元。客货运量保持增长，呈现出“人流快于物流，外贸快于内贸”的特点。

2024年，预计全年完成跨区域人员流动量约645亿人次，同比增长约5.2%；完成营业性货运量约565亿吨，同比增长约3.5%；完成港口货物吞吐量约175亿吨，同比增长约3.4%。其中，内贸、外贸吞吐量分别同比增长约1.9%、7%。

2024年，交通运输服务质效不断提高。《交通物流降本提质增效行动计划》出台，多式联运“一单制”“一箱制”不断完善，集装箱铁水联运量达到约1150万标准箱，同比增长15%左右。铁路旅客日最高发送量达到2144.8万人次，创历史新高。民航旅客运输量突破7亿人次，创历史纪录。

2025年，交通运输部将围绕加快完善国家综合立体交通网、深入推进交通物流降本提质增效、进一步全面深化交通运输改革、发展壮大交通运输领域新质生产力、提高国家重大战略服务保障能力、全力做好交通运输安全稳定工作、深化交通运输对外开放合作、扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作等九个重点方面开展工作。

会议提出，2025年交通运输部将进一步加强国家综合立体交通网主骨架建设，实现国家高速公路“71118”主线基本贯通。加快沪渝蓉沿江高铁、平陆运河、小洋山北集装箱码头等重大工程建设。推动独库高速等项目开工，力争建成常泰长江大桥、乌尉高速公路等项目。围绕基础设施“两重”支持重点方向，谋划和推进一批重大工程（包）和重大项目，对已纳入支持范围的项目，加大工作力度，确保尽快开工。

同时，深化运输结构调整，加快推动重点地区大宗货物运输“公转铁”“公转水”。推动交通物流与关联产业融合发展，聚焦先进制造业、重点原材料、供应链关键产品，“一业一策”制定交通物流服务保障措施。提升国际物流供应链服务保障能力，完善外贸“新三样”国际物流服务保障体系。

(责编：杨曦、陈键)

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