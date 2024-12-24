田 鹏

原标题：多地发力布局政府引导基金 聚焦产业升级培育新动能

12月22日，“北京亦庄”官方微信号发布消息称，近期，规模为100亿元的北京经济技术开发区（北京亦庄）政府投资引导基金二期（以下简称“二期基金”）将正式设立，继续聚焦经开区四大主导产业、六大未来产业等符合经开区产业定位和相关产业政策的企业，重点关注产业链提升、强链补链、自主创新等事关经开区经济发展和产业促进的各类项目。

据《证券日报》记者不完全统计，近期，还有山西、山东、浙江等多地在政府引导基金领域动作频频。

12月16日召开的国务院常务会议研究促进政府投资基金高质量发展政策举措，指出要构建科学高效的管理体系，突出政府引导和政策性定位，按照市场化、法治化、专业化原则规范运作政府投资基金，更好服务国家发展大局。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，从今年情况来看，各地政府引导基金呈现出“规模渐增、领域聚焦且多元协同”的特点。随着政策引导、经验积累和技术进步，未来的政府引导基金将会更加注重细节，包括但不限于完善内部治理结构、优化投资组合、强化风险管理等方面。

引导资源流向前沿关键领域

随着基金招商模式升级和财政补贴转股权投资模式的推广，政府引导基金已然成为推动“科技—资本—产业”良性循环的重要抓手。近期，多地在前期探索与实践基础之上，进一步深入谋划，接续布局政府引导基金。

例如，12月12日，武汉临空港经开区发布总规模200亿元的产业基金矩阵和产业政策，形成“1+2+2”产业投资构架，重点支持电子信息技术、智能制造、食品大健康产业等三大制造产业；招商资本与绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司联合发起设立的50亿元产业母基金——绍兴市上虞区金葵舜盈产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会登记备案工作，重点突出引资引智、产业培育、政策支持以及推进国企转型改革等四大功能作用。

进一步结合布局情况来看，目前，各地已基本形成由锚定培育初创期高科技项目的创投基金、聚焦产业赋能和重大招商引资项目的产业基金和专项基金所组成的政府引导基金体系。与此同时，政府引导基金的参与主体也愈发多元，如浙江金联产融服务有限公司日前正式成立的首支S基金，便采取了“完全市场化的私募资本+国资参股混合所有制企业”的双GP（普通合伙人）模式。

田利辉表示，“多元协同”即采用多种运作模式，这不仅增强了资金使用的灵活性，也促进了不同主体之间的合作交流，有利于构建完整的产业链条和服务体系。

从相关基金聚焦领域来看，政府引导基金紧密围绕国家战略需求与全球科技发展趋势，深度布局人工智能、生物医药、新能源等一系列前沿关键领域。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，各地探索用好政府引导基金的管理模式，持续完善“投行思维”，在投小、投早、投硬科技等方面加大力度，加速新技术研创突破和新兴产业培育，不断塑造经济发展新动能和新优势，推动产业结构转型升级和区域经济均衡发展。

求解基金高效运作之道

“从当前情况来看，各地政府引导基金的发展方向是作为耐心资本瞄准新质生产力，培育增强发展后劲的新动能，扶持新兴产业、未来产业发展。”刘向东认为。

不过，多地政府引导基金耐心资本功能有效发挥也面临着诸多挑战，如管理不规范，市场化、专业化程度不高，从而造成投资效率和效益偏低，影响了资金在支持创新创业方面的能力。

田利辉认为，部分基金缺乏有效的绩效评估机制，难以保证每一分钱都被用到最需要的地方。

正因如此，12月16日召开的国务院常务会议提出“按照市场化、法治化、专业化原则规范运作政府投资基金”。

谈及具体举措，刘向东建议，在管理运作模式上要把资金用在刀刃上，探索发展“以投促引、以投促产”模式，放大政府资金杠杆效应，提高基金使用质效，同时要规范合理使用，完善不同类型基金差异化管理机制，健全权责一致、激励约束相容的责任机制，实现市场化运作，吸引社会资本参与，不断提高决策的科学性和管理的有效性。

田利辉建议，强化基金管理团队的专业化建设，引入第三方专业机构参与项目评审，建立科学合理的绩效考核体系，确保每一笔投资都能产生最大效益；同时，加强宏观调控，根据市场实际情况灵活调整投资方向，防止出现过度集中或忽视某些重要领域的现象，也应继续鼓励社会资本积极参与，形成良性竞争格局。

(责编：杨曦、陈键)

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