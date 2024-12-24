人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：退市有严格标准 将依法平稳推进退市监管

2024年12月24日08:48 | 来源：证券日报
小字号

原标题：证监会：退市有严格标准 将依法平稳推进退市监管

本报讯 （记者吴晓璐）12月23日，网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。

当日晚间，证监会新闻发言人王利答记者问时表示，证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类等四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研判分析，仅凭是否被监管问询、业绩下滑等个别财务指标进行简单对照既不符合退市规则，也容易误导投资者。退市新规已经充分考虑了出清风险和市场承受能力，市场已充分知悉。

“相关媒体报道指出将会退市的36家退市风险警示（*ST）公司，据了解，有不少正在或者已经通过改善经营、并购重组、破产重整等方式化解退市风险，相关情况请以公司信息披露为准。”王利表示，相关媒体报道指出的66家可能在2024年年报披露后被实施*ST的公司，并不意味着都会退市，这些公司还有一年时间可以改善经营、提高质量，化解退市风险。此外，ST是指其他风险警示，与*ST不同，主要是为了提示投资者关注公司规范运作、生产经营等方面风险。公司并不会因此直接退市，整改合格后就可以申请撤销ST。

王利表示，退市是有严格标准的，请广大投资者从法定渠道了解相关信息，防止被不全面、不准确的信息所误导。证监会将依法平稳推进退市监管，维护市场平稳运行。对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高端化智能化趋势明显 电动两轮车行业加速焕新
　　人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）近年来，电动两轮车成为城市“最后一公里”的交通工具之一。我国是电动自行车生产、消费大国，社会保有量超3.5亿辆，面对日益细化的标准规范和不断提升的消费需求，行业正通过加大研发投入、推进垂直整合等举措抢抓机遇拓市场。…
全国内外贸一体化试点工作推进会在北京召开
　　人民网北京12月23日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，12月13日，全国内外贸一体化试点工作推进会在北京召开。会议总结2024年内外贸一体化试点工作，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部