纪文慧

原标题：变存量包袱为增量财富

日前召开的中央经济工作会议提出，“必须统筹好做优增量和盘活存量的关系，全面提高资源配置效率”“盘活存量用地和商办用房”。土地是支撑经济社会发展的重要保障，盘活存量用地，关键在“活”，重点在多举措激活土地要素，进一步搞活产业增量、提升发展质量，为经济社会转型发展培育新动能、塑造新优势。

一般来说，存量用地通常指已经批准为建设用地但尚未使用的土地、闲置土地以及低效用地。近年来，随着产业转型升级加速推进，部分产业园区出现土地闲置或布局散乱、用途不合理等低效利用现象。加之当前我国房地产市场供求关系发生重大变化，去库存带动土地市场出现连锁反应。因此，通过盘活存量用地资源带动增量发展，既是贯彻节约优先战略和最严格节约用地制度的内在需要，也是推动房地产市场止跌回稳的重要举措，更是高质量发展应有之义。

然而，这项工作错综复杂，存在关涉多方利益主体、资金投入大、经营主体积极性有待提高等挑战，如何对症下药，变存量包袱为增量财富？

加大政策支持，打通堵点卡点。一段时间以来，关于盘活存量用地的多项措施密集出台，围绕资金从哪儿来、收储价格怎么定、规划如何统筹等给出指引。例如，今年6月，相关部门针对房地产存量土地利用中存在的开发不足、转让不畅、收回不易等问题，从鼓励企业优化开发、促进市场流通转让、支持政府收回收购三方面研究出台了妥善处置闲置存量土地的18条措施。11月，土地储备专项债券时隔5年宣布重启，这意味着存量用地收购资金难题得到化解，有望推进存量用地盘活加速落地。

推广节地技术，推动空间再造。高质量发展对土地亩均效益提出更高要求，亩均效益过低的产业园区要以用地全面提质增效为立足点，创新采用优化项目设计、改造立体仓库、综合利用地下和顶上空间等节地技术，不断提高园区土地集约利用水平和产出效益。此外，低效用地中无法单独利用的边角地、零星用地等也大有文章可做。如多地在推进低效用地再开发时，将周边边角地、夹心地、非居住用地一并纳入开发范围，将其改造为公共空间，既解决了地块不规则、碎片化、规模效应不足等问题，又补齐了基础设施和公共服务短板，实现一举多得。

整合资源要素，实现“腾笼换鸟”。存量用地盘出真收益、带来好效果，关键在于引入新产业、新业态，让“沉睡”资源产生更大经济效益和社会效益，为城市发展注入新动能、激发新活力，实现资源资产权益价值增值。一方面，各地要以国土空间规划为引领，加强多部门协调联动，统筹谋划产业布局、功能布局和空间布局。另一方面，推动土地开发利用由单一功能向复合利用转变，增强土地用途管理的适应性和灵活性，在符合国土空间规划、保障安全的前提下，对存量土地、存量建筑依法调整土地用途，更好满足产业转型和城市发展需要。

(责编：杨曦、陈键)

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