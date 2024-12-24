吉蕾蕾

原标题：立体配送带来高效物流

“果篮装满了，让无人机起飞！”在湖北省秭归县九畹溪镇桂垭村山坡上的脐橙采收区，中通快递秭归网点快递员王明兴熟练地拿出对讲机喊话。不到30秒钟，一台下方悬有8米长吊钩的无人机呼啸而来，悬停空中。王明兴接过挂钩锁在果篮把手上后，又迅速吩咐无人机返回。

在中通快递武汉盘龙城网点，来自秭归县的一箱脐橙搭上了无人车，25分钟后到达武汉歌林花园小区的快递驿站。

物流配送的“最初一公里”，无人机加速了脐橙下山路，2000斤脐橙过去来回搬运需要3小时，现在仅需10分钟就能完成；物流配送的“最后一公里”，无人车将货物直接运到小区门口，快递员不用再去网点拖货，可以专心按需派送。

一架架跨越山海的无人机，一辆辆智能高效的无人车，一件件如约抵达的包裹……今年以来，快递业通过加大科技赋能力度、加强基础能力投入、优化资源要素配置等方式，有效提升行业承载能力和运行效率，满足长周期、高弹性寄递需求，快递市场规模扩增态势仍在延续。

低空场景日益丰富

“今年是中通快递首次使用无人机助力脐橙采收，脐橙采收效率有了大幅提升。”中通快递秭归网点负责人曾雪丹介绍，秭归脐橙采收高峰期从每年11月到次年5月，无人机的使用不仅填补了“背橙客”的短缺，帮果农减少了采摘成本，果子的新鲜度也有了保证，越来越多的果农更敢于在网络上直销自家的脐橙，“现在每天平均有10000票脐橙从网点发往全国，高峰期日发单量达10万单”。

在浙江省金华市，快递包裹也飞上了城市的低空。一架载有10公斤同城快递包裹的无人机从顺丰速运赤松集散点起飞，经过7分钟飞行，平稳降落在轨道交通轨道大厦站的中转点，卸下的包裹将通过轨道交通运往义乌春晗站。

“‘低空+轨道物流’空铁联运的方式将低空飞行运输与轨道交通运输相结合，形成了一种更高效、全面、低碳的物流运输体系。”金华顺丰党委书记代宪涛介绍，原本包裹通过“车辆+轨道”的方式进行运输时，由于单次运输量较大，为保证乘客安全，包裹只能利用轨道的平峰时间段运输，时效优势难以进一步释放。无人机取代汽车后，虽然单次运输量较少，但可以随时起飞、随时上轨道，消费者能提前2小时至3小时收到自己的包裹，实现更高效配送。

如今，随着各类零售新场景、新需求层出不穷，无人机物流配送应用场景正在全国多地加速落地应用。在湖北武汉，全国首条跨江商贸低空无人机航线顺利完成跨江首飞；在广东深圳，低空起降设施网络正加速构建，无人机快递舱“飞”入社区逐渐成为日常。

“今年以来，快递企业积极打造立体配送网络，持续推进基础设施建设，不断加大科技赋能力度，引入无人机、智能化设备等科技手段，探索物流配送与城市轨道交通融合发展新模式，为快递业服务质量提升注入强大动力、创造更多可能。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含说，截至目前，快递行业无人机配送飞行已超百万次。

跨境能力持续增强

12月15日12时15分，邮政航空CF283航班装载28吨跨境电商货物以及服饰原材料等制造企业货物，从四川成都双流国际机场飞往孟加拉国达卡国际机场。这标志着中国邮政“成都—达卡”全货机国际航线正式开通。

据介绍，中国邮政“成都—达卡”航线是继“盐城—首尔”航线后开通的第二条“邮政助侨”航线。“邮政助侨”航线是中国邮政集团有限公司和中华全国归国华侨联合会双方统筹安排的国际货运航空专线，旨在为我国深化开放合作、推动外贸高质量发展提供坚强保障。后续还将陆续开通“盐城—大阪”“青岛—首尔”“青岛—名古屋”等“邮政助侨”航线，更好满足跨境电商、工业、商贸类客户的货运需求，畅通保障国际供应链，促进地区外向型经济发展。

“航空寄递网络的不断拓展，为促进航空物流便利化发展、促进境内外物流互联互通奠定良好基础。”王岳含介绍，今年以来，快递企业纷纷加码国际航空货运布局。菜鸟启动布局北美本地快递，在墨西哥的快递网络已覆盖当地18个州；圆通已推出50多条跨境电商物流专线，逐步覆盖亚、欧、美等国家及地区。

航空枢纽建设也在持续推进。圆通嘉兴全球航空物流枢纽东方天地港多式联运中心完成整体交付，中通快递海南总部及航空物流枢纽基地项目顺利竣工验收，航空转运能力进一步增强。与此同时，快递企业深度融入“丝路电商”建设，开通中哈、中澳、中韩等多条精品快递专线，拓展大洋洲、南美洲及北美洲部分国家快递服务，国际服务范围不断扩大。据统计，1月份至11月份，国际及港澳台快递业务量累计完成34.4亿件，同比增长25.2%，占全部快递业务量的比重继续上升。

对于跨境电商来说，物流速度是核心竞争力，端到端的差异化服务也至关重要。菜鸟集团跨境物流事业部跨境产品专家王涵昳介绍，为帮助跨境商家抓住圣诞节、新年的旺季销售机遇，通过分层产品、定制化解决方案，满足客户对时效、成本、目的地及特殊处理要求的多样化诉求。以美国为例，通过洛杉矶、纽约等多口岸注入，货物落地后最快第二天即可投递上门，美国快线最快5天可送达当地消费者手中。

推动物流成本降低

在快递服务环节中，末端配送一直是个难题。有调查显示，末端配送成本约占整个物流成本的30%，不少快递员40%的时间被耗费在上下楼过程中。

在广东深圳市南山区一栋写字楼内，一个身高不足1米、黑白相间的“小家伙”是这里的常客。“它是顺丰推出的楼宇配送机器人。”深圳顺丰科技园业务部收派员何博文通过扫描二维码打开快递舱，放入包裹，配送楼层、收件人电话等信息便会自动输入。接到任务后，配送机器人搭载着快递出发，一路懂让行、会避障、“按电梯”、“打电话”，不一会儿就到达目的楼层将货送出。

配送机器人的应用有效降低了末端配送成本和快递员劳动强度，无人接驳车的使用更是为一线网点节省了不少运营成本。在山东省胶州市城区的道路上，人们经常会看到黄色无人驾驶快递车忙碌的身影。胶州韵达速递操作部负责人高翔介绍，无人驾驶快递车可以随时往返于中转场与各个驿站之间，日均派送快递达1500件，给网点节省了不少人工，派送时间也更加精准、高效。

“得益于立体配送网络的完善，末端配送效率有了显著提高，用户多元寄递需求得以满足，末端配送成本持续优化，快递服务质效实现了稳定提高。”王岳含认为，快递企业要进一步拓展延伸物流服务链，为促进实体经济发展“通经活络”。一方面，要加强邮政快递枢纽建设，推进邮政快递业与关联产业融合发展，增强定制化、柔性化服务能力。促进邮政快递与综合交通协同发展，优化运输结构，提升运输效率；另一方面，要加快自动化、智能化、无人化技术应用，促进物流信息共建共享。快递企业也要推动精细化管理，提升整体运营效率。

重庆邮电大学现代邮政学院院长胡向东建议，快递企业在提高物流效率的过程中，尤其要关注当前我国物流成本占制造业总成本比重过高，且工业物流是全社会物流的主体这一现实。要积极推行供应链物流理念，结合产业发展、消费需求及其趋势分析，优化协调原材料、生产地与消费地的产业结构和生产力布局，配合物流枢纽建设，尽量缩短供应链，降低物流总量，增加铁路物流比重，争取全链条成本下降。

(责编：杨曦、陈键)

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