原标题：保持农产品价格在合理水平

合理的价格有利于保障农产品长久供应，维护国家粮食安全和经济平稳运行。保持在合理水平，不是说让价格静如止水、不能波动，而是要努力运行在合理区间，发挥配置资源、增进效率的作用，兼顾生产者和消费者利益。

生产、贸易、价格是息息相关的三大产业关键词。中央农村工作会议强调，完善农产品贸易与生产协调机制，推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平。这一表述传递出鲜明信号，对眼下纷繁复杂的农产品市场具有很强的指导意义。

当前农产品市场有两大现象。一方面，相当部分农产品价格低迷，一定程度上影响了农民增收。今年我国农业稳产增产、供应充足，消费者享受到了数量充足、品种丰富的农产品。然而，农产品价格偏弱运行，玉米大豆价格下行，牛奶牛肉跌幅较大，影响农户经营性收入。

另一方面，进口冲击较大，叠加效应明显。海关数据显示，今年1月份至11月份，我国粮食累计进口1.47亿吨，比去年同期增长3.1个百分点；大豆进口量达9709万吨，同比增长9.4%。前三季度，牛肉进口量达210万吨，同比增长3.3%，相当于同期国内产量的近四成。进口增长过快，对国内农产品市场造成的影响日益显现，肉牛产业就是典型例子。

要从统筹国内国际两个大局、办好发展安全两件大事的站位来思考农产品市场运行，协调贸易和生产，进而稳定价格。

合理的价格有利于保障农产品长久供应，维护国家粮食安全和宏观经济平稳运行。作为物价的重要组成部分，农产品价格保持相对稳定，对消费者有利，对生产者也有利。然而，市场经济条件下，农产品价格存在两难多难问题，既要避免供给不足引发价格过快上涨影响基本民生，也要避免因价格信号失真导致盲目生产和资源浪费，还要避免国外低价农产品进口冲击本国产业。所谓保持在合理水平，并不是说让价格静如止水、不能波动，而是要努力运行在合理区间，从而发挥配置资源、增进效率的作用，兼顾生产者和消费者利益。

其实，保护本国农民利益和国内产业安全是各国进行农业贸易时都会首先考虑的问题。任何一个国家都无法在所有农业品类上做到绝对优势，农产品贸易的存在是必然的。对我国来说，进口更是现实需求，适度进口有利于增加国内供给，满足消费者多元需求，缓解资源环境压力。但是，对单一品种来说，对外依存度攀升过快、占比过高，也会给本国相关产业带来隐患。随着进口份额增多，国内生产会有萎缩风险，而产业落下去容易，想再起来就很难，要付出巨大代价，大豆产业就是典型例子。

进口的目的是为我所用，而不是受制于人。一是，全球主要农产品的可贸易量是有限的，能批量出口粮油的国家也是有限的，有的出口国还时不时限制出口，不是想买就能买。二是，大宗农产品贸易高度依赖海运，受到海峡和运河等咽喉要道是否通畅的影响，不是想买多少就能买多少。三是，我国进口体量大，进口来源地高度集中，价格话语权必然会受影响，不是想啥价买就能啥价买。因此，要防止患上进口依赖症。对国内资源生产满足不了或为资源休养生息不得不进口的短缺品种，要掌握进口的稳定性和主动权，把握适当比例。

其实，国际农产品市场有竞争也有合作，该出口的要尽力出口，该进口的要主动进口。背后的关键还是看本国农业竞争力。只有维护产业发展信心，才能进口进得安心；只有保持一定自给率，才能避免受制于人；只有提高国内产业效益，才能有互通有无的底气。因此，要加快推进农业现代化，持续提升效率，不断降低成本，增强生产的稳定性和抗风险能力。根据市场变化和比较优势优化产业结构，向市场紧缺产品调整，向优质特色产品调整，向种养加销全产业链调整，拓展增值增效空间。

(责编：杨曦、陈键)

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