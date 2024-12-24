李思雨

原标题：专利产业化助中小企业加速成长

近年来，国家知识产权局积极推动中小企业走好从科技强、专利强，到企业强、产业强的创新发展之路。23日，国家知识产权局新闻发言人、战略规划司副司长梁心新介绍，截至今年11月，我国国内有效发明专利中企业占比达73.5%，较上年同期提高了2.5个百分点，其中中小企业贡献显著。

持续优化普惠服务

为进一步助力中小企业加速成长壮大，今年2月印发的《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》提出“普惠服务+重点培育”方式，促进创新资源要素有序流动和高效配置。

一方面，持续完善知识产权公共服务体系。国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，当前国家级知识产权信息公共服务网点达474家，地市级综合性知识产权公共服务机构覆盖率超过50%。同时，优化完善国家知识产权公共服务网，上线“地方知识产权公共服务平台和专题数据库”，提升中小企业获取知识产权服务的便利性。

另一方面，不断盘活高校和科研机构存量专利。高校和科研机构是中小企业专利转化运用的主要供给侧，今年前11个月，全国高校和科研机构专利转让许可5.5万次，同比增长19.1%。

为促进供需两端精准对接，王培章表示，通过全国统一的高校和科研机构存量专利盘活系统，将可转化资源库中的94万件专利，按照产业细分领域向45万家企业匹配推送，促进存量专利与中小企业高效匹配，实现产学研各方同向发力。

打造专利产业化样板

近年来，我国加快打造一批以专利产业化为成长路径的样板企业，带动更多中小企业创新发展。

目前，我国专精特新“小巨人”企业已达1.46万家，专精特新中小企业超14万家。今年实施的《方案》着力以专利产业化为主线，提升企业的专利转化运用能力，激发涌现更多专精特新企业。

工业和信息化部中小企业局副局长商超表示，将重点加强对专利产业化样板企业培育。已建立专利产业化样板企业培育库，遴选入库企业9000余家，通过专利咨询诊断、管理能力贯标、预审和优先审查等措施，助力企业提升知识产权创新和运用能力。同时，发挥好全国中小企业服务网的作用，促进产融对接合作，助推企业专利技术的产品化产业化。

加大金融扶持力度

为有效发挥知识产权融资功能，拓宽科技型企业融资渠道，中国人民银行推动金融机构构建以知识产权为核心指标的企业创新能力评价体系，将评价结果作为授信准入和评级的重要参考，促进金融服务覆盖更多科技型中小企业。

在今年4月设立的科技创新和技术改造再贷款政策实施中，筛选创新能力较强的中小企业，激励金融机构精准支持。截至目前累计支持1492家初创期、成长期科技型中小企业获得首贷151亿元。

在创新知识产权质押融资模式方面，中国人民银行信贷市场司副司长余剑表示，引导银行机构与担保机构、园区运营管理部门合作，创新“银行+企业知识产权”、“银行+保险+企业知识产权”、园区集中授信模式等多样化的服务模式，提升融资服务效率。

此外，中国人民银行同有关部门进一步健全知识产权质押融资风险保障体系，引入融资担保、政府风险补偿基金等外部增信措施，合理分担和分散风险。截至10月末，科技型中小企业、“专精特新”企业获贷率分别为46.5%和69.6%，连续3年保持稳步增长。

(责编：杨曦、陈键)

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