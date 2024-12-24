人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三部门联合发布指导目录以自然资源要素支撑产业高质量发展

2024年12月24日09:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部会同国家发展和改革委员会、国家林业和草原局发布《关于印发〈自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）〉的通知》（以下简称《通知》），旨在通过自然资源要素保障推动产业结构调整和优化升级，促进经济社会高质量发展。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》和国家有关产业政策、自然资源开发利用政策基础上，《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》从资源节约集约利用、产业结构调整等方面明确了鼓励开发利用土地、矿产、森林、草原、湿地、海域等自然资源的方向和要求。

《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》立足支撑产业高质量发展主基调，以条目罗列的方式，归纳提炼了八大类自然资源要素支撑产业高质量发展的鼓励性政策措施。其中，包括在土地利用年度计划中优先安排或适当倾斜、优化供应方式、合理确定土地供应价格、享受过渡期支持政策、按原地类管理、申请土地用途兼容复合利用、使用农村集体建设用地等，涉及53类鼓励性产业项目或综合项目。《通知》明确，凡列入鼓励类的项目，在符合国土空间规划和用途管制要求的基础上，自然资源、投资管理和林草主管部门可优先提供要素保障、优先办理相关手续。

此外，《通知》基于既有法律和政策，明确严守政策底线红线的具体准入要求，指导地方加强对土地供应、用地结构和时序、开发利用和价格变化等指标的分析研判，及时准确把握市场预期，进一步提高要素保障的精准性和有效性。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合发布指导目录以自然资源要素支撑产业高质量发展
　　人民网北京12月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部会同国家发展和改革委员会、国家林业和草原局发布《关于印发〈自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）〉的通知》（以下简称《通知》），旨在通过自然资源要素保障推动产业结构调整和优化升级，促进经济社会高质量发展。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》和国家有关产业政策、自然资源开发利用政策基础上，《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》从资源节约集约利用、产业结构调整等方面明确了鼓励开发利用土地、矿产、森林、草原、湿地、海域等自然资源的方向和要求。…
证监会：退市有严格标准 请多从法定渠道了解相关信息
　　人民网北京12月24日电 （记者黄盛）日前，网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示(*ST)，还有多家公司将被实施其他风险警示(ST)，误导市场。对此，证监会新闻发言人王利表示，退市是有严格标准的，请广大投资者多从法定渠道了解相关信息，防止被不全面、不准确的信息所误导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部