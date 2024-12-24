人民网北京12月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部会同国家发展和改革委员会、国家林业和草原局发布《关于印发〈自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）〉的通知》（以下简称《通知》），旨在通过自然资源要素保障推动产业结构调整和优化升级，促进经济社会高质量发展。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》和国家有关产业政策、自然资源开发利用政策基础上，《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》从资源节约集约利用、产业结构调整等方面明确了鼓励开发利用土地、矿产、森林、草原、湿地、海域等自然资源的方向和要求。

《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》立足支撑产业高质量发展主基调，以条目罗列的方式，归纳提炼了八大类自然资源要素支撑产业高质量发展的鼓励性政策措施。其中，包括在土地利用年度计划中优先安排或适当倾斜、优化供应方式、合理确定土地供应价格、享受过渡期支持政策、按原地类管理、申请土地用途兼容复合利用、使用农村集体建设用地等，涉及53类鼓励性产业项目或综合项目。《通知》明确，凡列入鼓励类的项目，在符合国土空间规划和用途管制要求的基础上，自然资源、投资管理和林草主管部门可优先提供要素保障、优先办理相关手续。

此外，《通知》基于既有法律和政策，明确严守政策底线红线的具体准入要求，指导地方加强对土地供应、用地结构和时序、开发利用和价格变化等指标的分析研判，及时准确把握市场预期，进一步提高要素保障的精准性和有效性。

(责编：杨曦、吕骞)

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