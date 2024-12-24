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“水利一号”卫星发射成功 预计明年汛前投入使用

2024年12月24日10:04 | 来源：人民网
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“水利一号”遥感卫星在太原卫星发射中心成功发射。水利部供图

“水利一号”遥感卫星在太原卫星发射中心成功发射。水利部供图

人民网北京12月24日电 （欧阳易佳）据水利部消息，12月17日02时50分，“水利一号”遥感卫星在太原卫星发射中心成功发射，这是我国首颗以水利正式命名的遥感监测卫星，将在数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知体系“天基”监测建设中发挥重要支撑作用。

本次发射采取一箭四星方式将首颗水利卫星送上太空。“水利一号”和其他3颗卫星均为太阳同步轨道X波段SAR卫星，具备全天时全天候对地观测、高分辨率成像、高精度形变监测、在轨智能处理等功能。“水利一号”遥感卫星将实时获取、处理和应用遥感数据，为我国洪涝灾害、突发涉水事件、河湖库水体、水利工程安全监测等水利重要业务提供有力支撑，进一步提升水利专业监测手段和效能。

水利部信息中心负责人在发射现场表示，将以“水利一号”遥感卫星发射为契机，继续深化各方合作，推进水利监测感知技术创新升级，加快构建水利遥感卫星应用星座，引领水利新质生产力发展，为推动水利高质量发展、保障我国水安全作出新的贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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