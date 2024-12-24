原标题：新一代核心系统全面上线！中华财险与阿里云达成数智化升级新合作

12月23日，中华财险新一代分布式核心系统全面上线，其建设规模和复杂度在业内均为罕见，成效也殊为显著，充分验证了互联网云原生技术路线在保险行业的可行性。同日，阿里云和中华财险就全面数智化升级合作达成协议，携手推进大模型应用落地、场景挖掘拓展和数据分析应用。

中华财险新一代分布式核心系统是用互联网云原生技术把底层基础设施到上层业务系统全部改造更换，在金融行业并无前例，2020年建设之初，曾引起广泛讨论和行业关注。但经过中华财险和阿里云双方共计一千余人历时四年半的投入，该项目终于成功上线。这项工程主要包括三个部分：第一，完成基础设施云化，具备了数字化、智能化的前进基石；第二，打破行业固有的“烟囱式”IT架构思维，搭建业务中台和数据中台，实现保险业务要素拆解到原子颗粒并沉淀在业务中台；第三，依托双中台，重构全业务链，通过积木式拼装实现产品的快速迭代，响应多变的市场。

据介绍，新一代建设项目包含120个子项目，涵盖了76个业务平台项目、20个业务中台项目、23个数据中台项目，以及混合云建设项目，已上线10个数据产品、20个业务中台域和56个平台系统，覆盖中华财险全险种和全流程。涉及分布式架构、微服务框架、容器化部署等多技术栈的融合，并要确保新老系统之间的无缝对接，避免数据丢失和业务中断。同时，为了更好地支持新的业务模式，需要对组织架构进行变革调整，使得业务与技术实现良好协同。

为此，阿里云和中华财险采取了“三步走”的策略：第一步搭建混合云，推进中台雏形并初见成效；第二步上线主要险种，新老系统并行；第三步上线全险种、运营类系统。

中华财险新一代分布式核心系统和六大险种的上线，标志着中华财险在IT技术能力和业务支撑能力上取得了重大突破，显著提升了公司业务运营效率，优化了客户体验。

据介绍，在IT技术能力方面，中华财险构建了“业务＋数据”双中台为核心的全新应用架构，实现调度自动化率99.97％，理算自动化率91.4％，可承载双11每分钟调用量的峰值达31.2万次，保障全年系统可用率99.99％，并建成集大连生产／测试中心和金融云的数据中心基础架构，实现真正意义上的分布式、弹性的混合云基础架构。通过PMS（项目管理系统）和DevOps（研发运维一体化）体系建设，有效提高研发体系自动化水平和持续交付能力，完成IT组织架构优化和资源整合。

中华财险新一代分布式核心系统充分验证了云计算技术给金融行业带来的更大价值，技术方案中的多种前瞻性设计已成为今天金融行业技术的标准，共计获得了十余个行业奖项并纳入优秀案例库，其中《中台化云原生分布式保险核心系统》获得中国人民银行“2023年度金融科技发展奖”三等奖。

根据新的合作协议，阿里云和中华财险将在智能化应用、探索基础模型及模型管理平台、智算基础设施和灾备体系建设等方面展开深度合作，为客户提供更加个性化的服务体验。

中华财险董事长高兴华表示：“随着新一代核心系统的顺利上线，中华财险在数字化转型的征途上已迈出坚实的一步。面对大数据、人工智能等技术的发展和应用，中华财险将紧跟行业趋势，与阿里云持续深化合作，推动从‘数字中华’向‘数智中华’的演进，进一步提升公司发展的核心竞争力。”

阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示：“中华财险新一代分布式核心系统的上线真正体现了一诺千金，阿里云用1666天践行承诺，与中华财险携手打造出行业标杆。AIGC的爆发带来了保险行业的价值重构，有了新一代核心系统建设的铺垫，我们定能更好地支持中华财险向‘数智中华’的升级转型。”

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，明确指出“到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系”的工作目标，着重强调了“系统推进金融机构数字化转型”与“运用数字技术提升重点领域金融服务质效”。

近年来，中华财险积极推进“以客户为中心”的数字化转型，奋力谱写“数字金融”大文章，建设“数字中华”不仅是中华财险积极响应政策号召，也是中华财险以实际行动持续提升金融服务质效、助力数字经济高质量发展的切实举措。

作为全球领先的云计算及人工智能科技公司，阿里云已服务6家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、90％已上市商业银行以及60％保险企业、60％证券公司等数百家金融机构。（记者 胡俊）

(责编：曹淼、李源)

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