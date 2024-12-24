人民网记者 李栋 王天乐

中央农村工作会议提出，要坚决扛牢保障国家粮食安全重任，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，加强农业防灾减灾能力建设，确保粮食稳产丰产。

秋收冬藏，中原大地，一个丰收年画上了圆满句号。粮食生产一茬接续一茬，当下，正值粮食生产冬管关键期，粮食主产区因地制宜做好田间管理，确保作物安全越冬，粮油生产基础不断夯实。

“这块小麦田墒情不足，要抓紧时间浇越冬水。同时，要注意防治小麦的病虫害，趁着晴好天气，抓紧时间喷施药物，提高小麦抗逆性，为明年的丰产打下基础。”在河南省安阳市内黄县二安镇码头村的高标准农田里，内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军与小麦种植大户徐永齐，一起查看长势，交流小麦安全越冬良策。

“今年种植了300多亩小麦，专家来地里一看，我这心里就有底了。”徐永齐说道。

像徐永齐一样得到农技专家田间“把脉”的种粮大户不在少数。“今年，我家的460多亩小麦实施了晚播，现在小麦已经接近壮苗标准，农技人员提醒我适时浇好越冬水，保障小麦安全越冬。”同样有了专家的指导，前一阵还对冬季田管还拿不定主意的亳城镇种粮大户刘贵明对来年丰收信心十足。

据介绍，为保障小麦安全越冬，确保来年夏粮丰产丰收，连日来，当地农业农村局先后安排多路农技专家走进田间地头进行冬小麦苗情、墒情、病虫害调查，利用农闲期开展技术培训，针对性地因地制宜、因苗施策，给农户提供科学管理方案，为粮食生产提供有力保障。

“据调查，一类苗面积30.2万亩，占麦播面积的33.4%；二类苗面积50.1万亩，占麦播面积的55.5%；三类苗面积10万亩，占麦播面积的11.1%，小麦总体苗情长势良好。”内黄县农业农村局相关负责人说。

从全国层面看，2024年我国粮食产量14130亿斤，比上年增加222亿斤，连续10年稳定在13000亿斤以上，为巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展提供了有力支撑。

如何巩固粮食生产稳定态势，来年接续实现高产丰产？提升单产是关键招。近日，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心组织小麦专家指导组编写下发《全国小麦大面积单产提升技术指南》（以下简称《技术指南》），分省份系统介绍了河南、山东、河北等12个小麦主产省大面积单产提升的现状问题、发展潜力、技术路径和高产模式，为加快技术推广应用提供借鉴和参考，也为今后一段时期我国小麦大面积提高单产提供可行路径。

“今冬明春，将会同全国农技中心组织开展提单产关键技术培训。按照《技术指南》中的关键技术和高产模式，依托基层农技推广体系和科技小分队，通过线上线下相结合、实地培训和视频宣传相补充，组织种植农户、规模经营主体开展提单产技术观摩和培训，提高技术到位率，夯实来年粮食丰收基础。”农业农村部种植业管理司相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)

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