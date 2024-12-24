人民网记者 王绍绍

近期，全国多地气温降低，民生用能需求增长，我国能源保供工作进入关键期。为确保能源供应充足稳定，各地提前加强煤炭储备、电力调度，随着新一轮设备更新加速，数字化和智能化技术在冬季能源保供、提升供应效率方面也显现出重要作用。

在近日召开的2025年全国能源工作会议上，国家能源局相关负责人表示，要扛牢能源安全首要职责，全面增强供应保障能力。强化底线思维和战略定力，全力完成能源保供任务，发挥好煤炭煤电兜底保障作用，推进油气增储上产，加强能源储备能力建设，持续推进监测预警体系建设。

此前召开的供暖季全国能源保供会议介绍，在储备方面，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、平均可用超过30天，天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务；生产供应方面，全国发电装机容量已达到31.6亿千瓦，10月份以来煤炭、天然气持续稳产增产。

“综合研判各方面情况，预计今冬明春供暖季能源供需总体平衡，资源供应能够得到有效保障。”国家发展改革委相关负责人表示，随着冬季供暖需求的不断增加，我国能源保障工作还面临着新的挑战，要继续加强煤炭储备、优化电网调度、推动新能源发展，并在基础设施智能化、能源系统灵活性等方面持续发力，以保障能源安全、稳定供应。

入冬以来，我国煤炭主产区持续释放优质煤炭产能，全力保障电煤供应。国家统计局最新数据显示，11月份，我国规上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%；日均产量1426.6万吨。进口煤炭5498万吨，同比增长26.4%。1—11月份，规上工业原煤产量43.2亿吨，同比增长1.2%。进口煤炭4.9亿吨，同比增长14.8%。

“当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。”业内专家介绍，今年供暖季各地提前加强煤炭储备和电力调度，确保了电煤供应充足，并通过跨省电力调度和电力互济机制，保障重点地区的用电需求、优化电网调度能力，为冬季用电高峰做准备。

在今冬采暖季，多个地区和企业强化煤炭储备和电力调度，确保能源供应稳定，保障冬季供热和用电需求。国家电投加强电煤供应合作，确保长协兑现率超过95%，电厂存煤1878万吨，平均发电可用天数44天；北京电网预计2024年至2025年采暖季最大负荷增长8%，通过跨区调电引入内蒙古、山西、河北等外部电力满足首都用电需求；山西电力通过优化省内外电力调度和电力互济，保障京津冀、华中等地区电力供应，确保即使出现寒潮天气，省内最大发电能力也能支持外送电量。

“这个供暖季，随着新一轮大规模设备更新加速落地，数智化等新技术是保障能源生产供应的重要助力。”上述专家建议，要加强数字化和智能化技术的应用，提升能源供应效率。

在黑龙江，华电能源所属哈热公司通过供热管网数智化改造，实现调度指挥中心高度智能化一体运行，实现更加高效完成热源合理分配和精准调节，2024年至2025年采暖期以来，一级网流量同比降低13%，热网补水量同比降低36%，居民用热满意度显著提升；在山东省，济宁高新公用公司针对供热管网温度不均的问题，全面升级智慧供热平台，结合大数据、云计算和物联网技术，实现了按需供热和全链路自动化管理，还引进智慧调控设施，成功在32个小区安装近3万套设备，进一步提高供暖系统的智能化水平……

“随着各地加快推进智能化转型，能源供应的效率和可靠性得到了显著提升。”业内专家表示，未来，随着技术的进一步发展和电力调度的优化，我国能源保障体系将向着更加高效、灵活、智能的方向发展。

“未来需注重长期稳定供应策略，继续加快能源基础设施智能化建设、优化电力调度，探索多种能源形式的互补机制。”国家能源局相关负责人表示，要做实做细应急工作预案，最大程度减少极端天气等突发事件对群众正常生活的影响，确保能源安全稳定供应，保障人民群众温暖过冬。

(责编：王连香、吕骞)

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