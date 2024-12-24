今年以来，中国邮政储蓄银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，快速响应、高效组织，充分发挥资金优势支持地方国有企业收购存量房。邮储银行总行及时制定保障性住房再贷款配套制度和展业细则，各级行积极与地方政府、地方国有企业对接，支持城市主体收购已建成存量房用作保障房的合理融资需求，全力推动中国人民银行保障性住房再贷款政策落地见效。

今年，湖南长沙市出台《收购已建成存量商品房用作保障性住房实施方案（试行）》，明确长沙市保障性住房的收购、经营和实施主体。邮储银行湖南省分行精准对接符合保障性住房再贷款政策项目，及时了解企业收购436套存量商品房用作配租型保障性住房融资需求，通过银政企三方协同作战，率先在同业中完成项目审批。近日，邮储银行为企业收购存量商品房用作配租型保障性住房项目发放1亿元，该笔业务是湖南省内首笔收购已建成存量商品房用作保障性住房贷款。贷款发放后将推动当地已建成存量商品房去库存，加大保障性住房供给，进一步改善当地新市民、青年人等群体的租住需求。

下一步，邮储银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进保交房、去库存工作，全力支持建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房体系，推动构建房地产发展新模式。同时，邮储银行将以此笔业务为契机，在全行形成示范带动效应，为促进房地产市场平稳健康发展贡献邮储力量。

(责编：董童、李源)

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