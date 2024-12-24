原标题：“普”百业兴旺，“惠”万家烟火，中国银联书写普惠金融高质量发展新篇章

普之于众，惠之于民。大力发展普惠金融，是服务实体经济的重要途径，也是实现全体人民共同富裕的必由之路。2023年中央金融工作会议上，“普惠金融”作为五篇大文章之一被提出，《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》中也明确提出要构建高水平普惠金融体系。

中国银联始终积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕主责主业做好“支付+”服务，重点聚焦支持乡村振兴、赋能小微经营、服务民生领域、助力绿色转型等四项重点工作，总分子公司联动，多措并举，不断提升金融服务的便利性、可得性和覆盖面，为推进普惠金融高质量发展、促进全体人民共同富裕持续贡献金融力量。

金融润泽乡村，共绘振兴新蓝图

普惠金融，振兴乡村。金融是经济的血脉，畅通血脉才能助推乡村振兴。2024年中央一号文件把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手,为涉农金融有力推进乡村全面振兴擘画了“路线图”。中国银联积极响应政策要求，联合产业各方共同行动，坚持“输血”与“造血”相结合,以更广的服务网络、更丰富的支付体系为乡村发展“输血”；打造“农产品收购”“金融惠农数字营业厅”双平台，以产销对接、技术支撑增强乡村的自我“造血”能力，做到一张蓝图绘到底。

在完善服务网络方面，中国银联推动受理网络和便民支付服务向县乡及广大农村地区延伸。县域农村地区众多商户均可受理银联支付方式，涵盖商场、便利店、餐饮、公交、加油等各类居民高频消费场景，基本覆盖全国所有县、乡、村。除了打通线下支付，中国银联还发力线上支付，打造农村电商支付解决方案，联合拼多多、快手、抖音等线上平台拓展农村市场，应用银联支付解决方案。

在丰富支付体系方面，中国银联联合商业银行推出“乡村振兴卡”，面向县域及农村地区用户发行，用于农业生产、生活消费等场景，为持卡人提供免开卡手续费、免卡年费等多项手续费减免，意外保险等特色权益。不仅如此，“乡村振兴卡”还可以满足农村居民生活、生产经营短期资金周转需求，帮助涉农企业、农业生产合作社、农业生产者等新型经营主体，纾解融资难、融资贵的问题，有效激发农业农村发展活力。截至2024年三季度，中国银联已联合243家银行发行超过9900万张乡村振兴卡，惠及了众多涉农主体。

在产销对接方面，中国银联建设农产品收购平台，提供涵盖“订单管理、支付、对账”的整套解决方案，实现农产品即售、资金即到，有效解决了手工记账、现金交易导致的不准确、不方便、不安全的问题。此外，农产品收购平台进一步向农资领域拓展延伸，增加移动支付购药、销售实名制、农药追溯等功能，使得种植户在这些商家购买农资农药时，可实名验证，交易订单信息实时传到系统后台，协助监管部门实现“来源可查、去向可追、责任可究”的目标，让农产品吃得放心、安心。从黑龙江的玉米地、海南白沙县的橡胶园、山东寿光的菜园子、宁夏同心县的枸杞地，到福建下党乡的茶山、内蒙古的牛羊圈、西藏那曲的收奶站，都有银联农产品收购平台的身影。据统计，2024年1-11月服务农户超过5.72万人次，交易金额超过6.7亿元。

不仅如此，中国银联控股子公司银联商务打造的助农服务解决方案，涵盖产品收购、市场批发、食安追溯、线上优选平台等相关服务，满足客户在田头收购、批发流通、末端零售、线上B2B电商的完整产业链需求，支持农业数字化转型，让支付惠民落到实处。

在技术支撑方面，中国银联联合商业银行建设金融惠农数字营业厅基础平台，聚合政府、银行、农业科技公司等产业各方的涉农服务，输出到手机银行APP、网站等线上渠道，将金融科技能力和综合服务向广大农村地区延伸，实现金融服务“共建、共享、共用”。并基于数字银行打造标准化惠农服务接口，通过大数据、人工智能提升惠农服务标准化水平及资源利用集约性。2024年，在天津市农业农村委、人民银行天津市分行的指导下，中国银联联合当地10家银行落地农业经营主体信用贷项目，为天津地区涉农信贷主体提供标准化涉农信贷申请服务及数据转接服务。

金融精准滴灌，助力小微企业欣欣向荣

普惠金融，点亮小微。小微企业是我国经济发展中的重要角色,对吸纳就业、推动创新和助力经济增长的作用不容忽视。中国银联充分发挥平台优势，携手产业各方，围绕降低经营成本、满足融资需求两方面，助力小微经营主体降本增效、高质量发展。

针对小微企业降低成本需求，中国银联持续推动减费让利措施落到实处。一方面携手广大成员机构持续开展“助商惠民-红火计划”，在餐饮、零售、旅游等小微商户较为集中的行业,对商户银联二维码收款交易实行手续费激励。截至目前，该计划已累计惠及商户超过2400万，让利规模超过亿元，参与商户交易金额同比增长超过70%。另一方面，中国银联联合成员机构对小微企业及个体工商户减费让利措施延续三年，延至2027年9月29日，该措施自2021年9月起实施以来已覆盖银联网络内逾千家成员机构，惠及逾千万商户。

针对小微企业融资需求，中国银联从企业、银行两端出发，通过创新金融产品和服务模式，降低融资门槛，提高服务效率。面向企业，中国银联联合商业银行推出升级版小微企业卡产品，为小微企业主建立基于个人与企业的综合授信，推动商业银行整合借记卡存款、信用卡支付、专项贷款服务，将原单一账户性质的产品升级成具有“一卡双账户功能”的全新产品形态，为小微企业提供更为便捷的融资方式。目前，银联已联合江苏银行和广发银行分别发行升级版江苏银行创业家信用卡和升级版广发银行微光卡。

面向银行，中国银联探索并打造出具有行业影响力的银联特色普惠金融辅助解决方案，已在商业银行等机构获得广泛应用。该方案通过采用云计算、大数据、人工智能等数字技术综合分析小微企业经营信息和企业主的特征，为商业银行提供涵盖“潜客识别、贷前评估、贷中监控和贷后预警”全流程的普惠金融风控服务，帮助商业银行降低小微企业信贷风险，提高普惠金融贷款审核通过率，同时缓解小微企业融资难、融资贵的问题。

金融暖心服务，让“银龄”生活更美好

普惠金融，普惠大众。当前，我国已进入中度老龄化社会，老年人是金融服务的弱势群体，惠及老年人群体现了老龄化时代下普惠金融的应有之义。中国银联联合产业各方，通过一系列创新举措，全方位为老年人提供更优质、更贴心的金融服务。

弥合“数字鸿沟”，提升支付体验，让老年人共享数字支付便利。今年年初，中国银联启动“锦绣行动2024”，与产业各方共识共投共建，持续打造包容性、便利性支付环境。在持续做好传统银行卡刷卡、ATM取现等基础产品服务的同时，中国银联对云闪付APP进行升级，推出云闪付APP关爱版，充分考虑到老年人使用手机时面临的字体小、功能复杂等难题，对界面进行改造，简化登录、注册和绑卡流程，并整合乘车码、充值中心、公共缴费、电子社保卡、医保电子凭证等常用服务场景，使老年人能够轻松使用数字支付服务。在云闪付关爱版APP中，中国银联还引入了多层次的适老服务内容，并针对性开展适老营销活动。目前已引入北京养老助残卡、湖南社保卡、青岛养老服务等地方适老服务小程序，接入携程老友会、唯品会等互联网内容平台，面向老年人提供多重服务。除推出云闪付APP关爱版外，中国银联还与多家银行携手，面向老年人群推出特色卡产品，如与上海银行合作发行的“锦绣繁花”主题信用卡、与福建海峡银行合作发行的“银龄福卡”等，深度契合老年人多元支付需求，极大地提高了支付便捷性和消费体验。

织密为老服务网，助力养老产业高质量发展。依托社会保障卡，中国银联将身份认证和金融结算能力嵌入养老服务支付场景中，以山东青岛为例，中国银联与旗下控股子公司银联商务，联合青岛市民政部门、市人社部门等单位，共同建设民政养老服务一卡通系统，并在养老助餐机构开展试点。通过这一系统，中国银联将助餐结算功能整合到社保卡中，实现身份认证、惠民补贴、金融支付服务一体化融合。老年人持社保卡在一家助餐机构登记后，即可在全市助餐机构通过人脸识别方式支付助餐费用并享受补贴政策，有效杜绝了他人冒用、套取补贴等现象。

此外，为解决养老助餐食堂存在的老年人支付不便、餐厅对账繁琐等问题，中国银联携银联商务推出了全套解决方案——“如意”养老服务平台。支持老年人使用现金，刷社保卡、银行卡，刷脸，刷云闪付社保二维码、付款码等多种方式支付餐费，餐厅不仅可以简化对账流程，更可以提前掌握就餐人数与菜品需求，合理安排食材与人力。此外，还开发了线上订餐和代订餐系统，老年人及其子女可通过手机端线上订餐，有效解决了社区高龄化、独居化、空巢化人群吃饭难的问题。目前，“如意”智慧养老服务解决方案已在上海、江西、山东、吉林、安徽、河南、内蒙古等全国数十个省市落地。

金融支持绿色发展，实现生态与经济双赢

普惠金融，绿色引领。国务院印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》中提到，要“在普惠金融重点领域服务中融入绿色低碳发展目标”。中国银联积极贯彻政策部署，拓展绿色惠民金融新模式，建设“低碳计划”基础平台，倡导绿色低碳生活，以更多维度的普惠金融产品及服务，为绿色低碳事业的发展贡献金融力量。

一方面，拓展绿色惠民金融新模式，支持家电“以旧换新”，推动城乡居民生活方式绿色转型。自今年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，相关政策密集发布，加速落地。8月，商务部等四部门办公厅发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，加力支持家电“以旧换新”。中国银联不仅为消费者提供精准高效的补贴资金领取及核销受理服务，还满足了政府部门对活动全流程的闭环式管理需求，显著带动了家电“以旧换新”活动的顺利落地，并最终反映在消费端。截至2024年11月底，已累计发放消费券超过200亿元，直接带动消费交易金额超过1000亿元，推动“以旧换新”换出加速度，拉动内需增长“跑”出新纪录。

另一方面，为响应国家“双碳”目标，助力消费绿色转型，中国银联发挥国有企业社会担当，中国银联在云闪付APP推出“低碳计划”。用户可在云闪付APP直接搜索“低碳计划”进入小程序，在公交地铁、单车出行、步行、线上点餐、线上还款转账等21个绿色场景中使用云闪付APP完成支付或参与绿色公益、健步走等行为，即可累积相应的绿色能量及碳减排量，并兑换绿色权益。在此基础上，中国银联也向各地政府、商业银行、商户等合作伙伴开放“低碳计划”及丰富的受理场景，共同打造绿色消费基础平台，实现与建行、中信等多家金融机构碳账户的互通、互认。截至2024年12月累计带动减排量超6万吨。

此外，中国银联还积极倡导绿色低碳生活，守护三江源生态。三江源位于青藏高原腹地，是长江、黄河、澜沧江的发源地，是中国淡水资源的重要补给地，也是全球生态系统最脆弱和最原始的地区之一。中国银联持续关注三江源生态保护事业。2023年，中国银联发起银联守护三江源公益行动，计划在5年内协助三江源生态保护基金会持续治理1000亩沙地、2000亩草地、建立1000亩动物保护区。2024年6月，中国银联与三江源生态保护基金会共同策划，在中国银联青海分公司与四川分公司大力支持下，开展“低头捡星光”环保艺术展,并在玉树曲麻莱打造“银联星光超市”，三江源的守护者们可以用捡到的垃圾兑换、累积生态积分,再通过积分兑换日用品、书籍、绘画工具等物资。

普惠金融，“普”是目标，“惠”是关键，要实现普惠金融的高质量发展，就要统筹兼顾“普”与“惠”，提升金融服务的可得性、覆盖面、满意度，构建多层次、广覆盖、差异化的普惠金融体系。中国银联深刻把握金融工作的政治性、人民性，始终坚守“支付为民”初心，携手产业各方共同发展中履行普惠金融责任担当，促进金融资源在经济体系末梢畅通循环。未来，中国银联将进一步强化责任担当，主动靠前发力，为推动普惠金融高质量发展贡献银联力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经