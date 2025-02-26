李如是

原标题：银发族“接棒”旅游主力 市场各方积极丰富适老服务

继春节假期旅游旺季之后，银发族的错峰出行又带来一波旅游热潮。据携程集团有限公司（以下简称“携程”）公共事务部总监陈理楠介绍，节后一周（1月29日至2月4日）的60岁及以上老年人机票订单，较春节假期（2月5日至2月11日）增长了34%；随着气温回暖，预计三四月份将迎来老年人的出游高峰。

“学校开学后，现在出游的旅客大部分是退休的老年人。”众信旅游集团股份有限公司昆明西山门店工作人员许学全告诉《证券日报》记者，相较于上班族，他们的时间更灵活，有条件选择更有针对性的旅游产品，避开出游高峰期。

据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，到2025年末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老年群体将超过1亿人，银发旅游收入有望突破1万亿元。

银发旅游正在从小众市场向主流市场转型。面对潜力巨大的银发文旅市场，行业应如何进行产品创新和服务优化，以撬动万亿元级市场？

“慢旅”需求快速增长

“退休后的老年群体拥有较为充裕的时间，择时上更倾向于错峰出游。旅游方式的选择方面，老年游客群体更偏爱自然观光、温泉养生、旅居、列车游等休闲主题‘慢旅’方式。”上海景鉴企业管理咨询有限公司执行董事周鸣岐向《证券日报》记者表示。

携程数据显示，2024年1月份至9月份，50岁及以上银发人群旅游订单同比增长26%，高于其他年龄段人群。其中，61岁至65岁的银发群体增长幅度最高，达58%。

近年来，银发群体已成为旅游市场的重要客源，尤其成为错峰、淡季出游的主力军，其旅游消费需求正在快速增长。灼识投资咨询（上海）有限公司发布的《2024年中国银龄旅游行业专题报告》显示，45岁以上的中老年群体具有人口众多、消费能力强劲、空闲时间多、文旅需求旺盛等特点，使得这一群体在国内旅游市场中扮演着极其重要的角色。

“老年人对旅游需求的提升推动了银发旅游市场的发展。大多数退休后的老年人，每年至少旅游一次至两次。随着旅游消费次数的增长和消费观念的转变，老年游客现在更加注重旅游的品质、舒适度、安全性，对服务质量有着较高要求。”众和昆仑（北京）资产管理有限公司董事长柏文喜表示，让“特种兵”行程慢下来，已经成为旅游行业发展新趋势。

有多次出游经历的老年游客李女士向《证券日报》记者表示：“‘上车睡觉、下车拍照’的传统旅游方式已不能满足当前老年人的出游需求，我们更青睐具有松弛感和度假感的旅行方式。同时，比起观光式旅游团，我更喜欢待在一座有文化特点的城市里，体验旅游过程中的文化内涵、情感互动和民俗风情。”

银发旅游列车成亮点

面对持续扩大的银发旅游市场以及银发旅游需求日益多元化的发展趋势，如何让旅游产品更加适合老年游客的需求，已成为旅游产业链共同面临的挑战。

银发旅游市场在蓬勃发展，政策层面也在不断发力。商务部、文化和旅游部、国铁集团等9部门于1月16日联合印发的《关于增开银发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》提出，完善旅游列车运行保障机制。优化旅游列车运行图，推进适老化列车车底改造，增强热点方向旅游列车开行能力。

今年3月份，中国铁道旅行社集团有限公司将推出“春日盛景·赣粤湘韵”12日旅游专列，这将是2025年铁路部门从北京开行的首趟“银发旅游列车”。

“增开银发旅游列车不仅能满足更多老年人的旅行需求，还能盘活铁路系统的存量资产、提升运营效益，促进沿线旅游目的地建设和完善适老化设施，带动景区、住宿等文旅消费增长，对于有效释放银发旅游市场的消费潜力具有积极作用。”柏文喜表示。

周鸣岐认为：“就发展现状而言，银发旅游市场基础建设还有待完善。很多旅游机构推出的老年游客产品还相对单一，往往集中在常规观光旅游方面，缺乏深度文化体验等个性化、多样化的旅游产品。这就需要旅游行业深入研究老年游客需求特点，满足老年人对身心健康、知识增长和社交互动的各种需求，积极提升旅游产品质量。同时，还需要相关监管部门加强对‘低价团’‘零元游’等劣质旅游服务的整治。”

对此，不少地方和机构已经开始创新“定制”丰富多样的银发旅游项目。例如，上海的“银发趣学游”项目将康养、学习、邮轮旅游融合起来；一些文化景区推出适合银发族的研学产品，增加古建筑讲解、戏曲展演、非遗集市等活动；部分旅行社的康养旅游线路纷纷增加温泉、美食文化等老年游客喜爱的内容。

宋城演艺发展股份有限公司工作人员在与投资者交流时表示，公司会在推出的各个旅游项目中，配合开展各类专题活动，拓展研学游、银发团、企业团建等专题市场，来保证游客量的最大化。

(责编：罗知之、陈键)

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