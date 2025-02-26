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江南华南等地有阴雨 3月初多地气温大降

2025年02月26日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日，云南南部、广西南部等地部分地区出现中雨或大雨，局地暴雨。西藏东南部、云南西北部及内蒙古东北部、黑龙江中北部等地部分地区出现小雪或雨夹雪，局地中雪或大雪。内蒙古东部、北京、天津、河北北部及东北地区等地出现6-8级阵风，局地9-10级。

未来三天，西南地区南部、江南、华南等地部分地区有小到中雨。

另外，内蒙古东部、黑龙江、新疆西部、西藏、川西高原中南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆西南部、西藏西南部局地有大到暴雪，局地大暴雪。

北方地区自26日、南方地区自27日起，将先后有3-4天的持续升温，华北及以南大部地区日平均气温将累计上升10℃左右。

3月1日至3日，一股较强冷空气将自北向南影响我国中东部地区，气温下降6-10℃，局部降温12-14℃，最低气温0℃南压至淮河附近，并伴有4-6级偏北风；西北地区东部、华北地区西南部、东北地区南部、黄淮、江汉西部有小到中雨转雨夹雪或降雪，南方大部地区有小到中雨，其中，黄淮、江汉、江淮等地的部分地区有大雨，局地暴雨并伴有强对流天气。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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