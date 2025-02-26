新华社北京2月26日电 商务部新闻发言人26日就加拿大以涉俄为由制裁中国企业答记者问时表示，中方对此强烈不满，坚决反对。中方敦促加方立即停止错误做法。中方将采取必要措施，坚决捍卫中国企业的合法权益。

有记者问，2月24日，加拿大政府发布声明，对76个向俄罗斯提供军民两用物项支持的外国实体和个人实施制裁，其中包括20家中国企业。请问商务部对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人表示，中方一贯反对没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁，强调有关国家在处理乌克兰问题上，不得损害中方企业、机构和个人的正当权益，包括开展正常贸易、投资和金融合作的权利。加方制裁中国企业的单边做法破坏国际经贸规则和秩序，损害了全球产业链供应链安全稳定。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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