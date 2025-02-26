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2025中关村论坛年会将于3月27日在京开幕

2025年02月26日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月26日电（记者张漫子）经国务院批准，2025中关村论坛年会将于3月27日至31日在京举办，由科技部、国家发展改革委、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协和北京市政府共同主办。

　　中关村论坛是中国面向全球科技创新交流合作的国家级平台。中关村论坛创办于2007年，以“创新与发展”为永久主题，旨在促进各国共享全球创新思想和发展理念，共议前沿科技和未来产业发展趋势，共商全球创新规则和创新治理，共同推动科学技术更好造福各国人民。

　　本届论坛年会以“新质生产力与全球科技合作”为年度主题，共设置论坛会议、技术交易、成果发布、前沿大赛、配套活动五大板块，将举办开幕式暨全体会议、平行论坛、中关村国际技术交易大会、中关村国际前沿科技大赛和重大成果专场发布等。年会期间，还将开展文化交流、科学普及、项目路演等配套活动。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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