人民网记者 黄盛

深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是推动产业创新发展、教育优先发展、人才引领发展、经济高质量发展的战略性举措。当前，积极建设培育一批深度参与产教融合共同体，成为社会各界关注的重点之一。

在2月25日江苏常熟举办的小米产教融合大会暨2025小米新一代智能硬件技术行业产教融合共同体年会上，中国科学院院士黄维表示，柔性电子作为未来智能硬件的主要根部和底层支撑技术，将在新一代信息显示、可穿戴设备、航空航天、海洋工程和智能医疗等新兴产业和未来产业领域发挥重要作用。建议加强政产学研合作，加速推进柔性电子未来产业的发展和壮大。

江苏省常熟市委书记虞伟表示，职业教育是推动区域经济发展的重要力量，产教融合是职业教育发展的关键路径。常熟市将进一步支持产教融合共同体的发展，为新一代智能硬件技术产业提供政策保障和资源支持。

教育部职业教育发展中心副主任李静波在会议上表示，教育部职业教育发展中心积极推动职业教育与产业的深度融合，支持产教融合共同体的建设与发展，为智能硬件技术产业培养更多高水平高技能应用人才。

小米集团副总裁、集团技术委员会主席、“新一代智能硬件技术行业产教融合共同体”理事长屈恒表示，小米通过与高校、职业院校的深度合作，充分发挥自身的技术优势和产业资源，助力培养更多适应产业发展需求的高素质人才，为国家新一代智能硬件技术产业的快速发展贡献力量。

另据介绍，去年5月，小米牵头成立“新一代智能硬件技术行业产教融合共同体”，联合政府部门、大专院校、科研机构和企业，协同培养行业急需的高水平复合型应用人才，助力新一代智能硬件技术产业发展。截至2025年2月，小米产教融合共同体已经吸引了多家院校加入，牵手了包括米家体系、技术服务体系、客服体系等500家小米生态链企业和服务商企业加入。

业内人士表示，产教融合打破了传统教育与产业企业之间的壁垒，让教育紧密贴合产业需求，为智能产业输送了既具备扎实理论知识又拥有丰富实践经验的复合型人才。与此同时，协同创新汇聚了高校、企业、科研机构等多方力量，通过资源共享、优势互补，加速了智能技术从实验室到市场的转化过程。

(责编：乔业琼、吕骞)

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