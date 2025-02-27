人民网北京2月27日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，截至2024年底，我国制造业产品质量合格率达到93.93%，全国制造业质量竞争力指数提高到85.6，生活性服务和公共服务质量满意度保持在“满意”区间。

2024年，市场监管部门充分发挥质量在企业做大做强、产业建圈强链、城市可持续发展中的作用，加强质量基础设施要素资源的系统集成和融合应用，重点开展质量强企强链强县（区、镇）行动。质量强企方面，系统构建《质量强国建设领军企业培育导则》，首批34家企业纳入质量强国建设领军企业培育库，累计支持组建质量技术创新联合体889个，帮扶企业60余万家；质量强链方面，实施质量强链十大标志性项目，部署开展146项攻关任务，全国实施质量强链项目952个，形成全国百个质量强链重点项目清单；质量强县（区、镇）方面，出台培育建设方案，建设质量强县（区、镇）数字化服务平台，全国580个城市启动质量强县强区强镇培育建设。

市场监管总局还联合国家发展改革委等部门深入实施质量提升行动，我国产品和服务质量不断提高，食品、药品抽检合格率达到99%，农产品例行抽检合格率达到98%，制造业产品质量合格率较上年提高0.28个百分点，服务质量满意度连续5年保持上升势头。2024年新批准发布国家标准2869项，比上年增长35%；获得资质认定检验检测机构5.3万余家；获得国际认可的校准测量能力达到1958项，位居世界前列，全国建成质量基础设施“一站式”服务站点2372个，质量基础设施服务效能不断增强。推动制定品牌评价术语等2项国际标准，蒙字标、吉致吉品、浙江制造、湖南名品、美豫名品等一批区域品牌叫响市场，中国品牌的知名度和影响力显著提高，品牌影响力、美誉度不断提升。

此外，我国产品召回制度自2004年起步以来，召回工作的范围和影响不断扩大。2024年，我国共实施汽车召回233次、1123.7万辆；实施消费品召回1100次、454.3万件。市场监管总局还会同人民银行、金融监管总局出台质量融资增信政策措施，为超过2万家企业授信约2000亿元、贷款约1200亿元。

(责编：郝帅、吕骞)

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