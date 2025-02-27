原标题：农业银行召开2025年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作会议

2月26日，农业银行在京召开2025年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作会议。会议深入贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，总结2024年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作，部署2025年服务乡村全面振兴和农业强国建设重点任务。

农业银行党委书记、董事长谷澍就2025年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作讲话，党委副书记、行长王志恒主持会议并对相关业务经营工作进行安排，党委委员孟范君宣读表彰2024年中国农业银行“乡村服务先锋”的决定。农业银行党委成员出席会议。

会议指出，2024年，全行认真落实党中央、国务院“三农”决策部署，坚持把服务乡村全面振兴作为全行经营的重中之重，乡村振兴领军银行建设不断取得新进步。各级行党委践行服务“三农”政治责任自觉性主动性显著增强，农业强国建设重点领域贷款投放持续加大，县域农村综合服务能力不断提升，业务创新和科技赋能进一步深化，“三农”金融服务迈上了新台阶。

会议强调，做好2025年服务乡村振兴和“三农”县域业务工作，要健全学习传导落实机制。要学习运用“千万工程”经验，统筹好中央巡视整改和“三农”县域业务发展，努力为乡村全面振兴、农业强国建设作出更大贡献。

会议提出了2025年全行服务乡村振兴和“三农”县域业务的经营目标，强调要落实农业农村优先发展要求，着力推动“三农”贷款较快增长。要锚定不发生规模性返贫致贫的底线任务，慎终如始做好巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持。要深化拓展国家粮食安全金融服务，助力提高农业综合效益和竞争力。要强化乡村产业、乡村建设和新型城镇化金融支持，以优质金融服务促进城乡融合发展。

会议要求，以中央巡视整改为抓手，推动服务下沉乡镇，增强三农金融事业部支持保障，丰富“三农”产品服务体系，筑牢“三农”业务安全防线，全面提升县域乡村综合金融服务能力。

会议强调，要按照中央“五级书记抓乡村振兴”要求，压实五级机构服务乡村振兴责任。加强县域支行领导班子建设，选优配强金融服务乡村振兴队伍，建强县域基层党组织战斗堡垒。做好为基层减负和县域员工关心关爱工作，推动各类资源向县域一线倾斜。

会议对2025年“三农”县域业务经营重点工作作出安排。要求扎实做好中央巡视反馈“三农”问题整改，持续深化整改成效。实施乡村振兴综合服务活动，高质量完成服务“三农”监管要求和经营任务。强化农户金融集约经营和综合服务，提升农户金融服务能力。严防涉农重点领域贷款风险，努力保持“三农”业务资产质量总体稳定。

会上，农业银行河南分行、江苏分行、吉林分行、陕西分行等4家分行作了工作交流。会议期间，还专门召开中央巡视整改暨重点帮扶地区金融服务工作推进座谈会、中央巡视整改暨高标准农田建设和种业基地服务工作推进座谈会。

中央财办（中央农办）、国家发展改革委、财政部、水利部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、中国人民银行、国务院国资委、金融监管总局、中国残联、全国工商联以及汇金公司等单位有关同志应邀参加会议。

会议以现场会和视频会形式开到县支行。农业银行董事、监事，首席风险官，专业总监，派驻纪检监察组负责人，总行部室、子公司负责人参会。

(责编：曹淼、李源)

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